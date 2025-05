Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: Nachfrage nach Nidwaldner Eigenheimen weiterhin ungebrochen

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Medienmitteilung, 6. Mai 2025

Nachfrage nach Nidwaldner Eigenheimen weiterhin ungebrochen

Wohneigentum im Kanton Nidwalden bleibt sehr gefragt. Sowohl die Preise für Einfamilienhäuser als auch jene für Eigentumswohnungen legten innerhalb der letzten sechs Monate weiter zu – in beiden Segmenten liegt die Preisentwicklung über dem landesweiten Durchschnitt. Die aktuelle Ausgabe des NKB Eigenheimindex liefert die Hintergründe dazu.

Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Kanton Nidwalden erfreuen sich weiterhin grosser Beliebtheit. Im vergangenen Halbjahr stiegen die Eigenheimpreise im Schnitt um 1,3%. Im schweizweiten Vergleich entwickelten sich sowohl die Preise für Nidwaldner Einfamilienhäuser (+0,9%, schweizweit +0,4%) als auch für Eigentumswohnungen (+1,5%, schweizweit +1,1%) überdurchschnittlich.

Gerade der Markt für Einfamilienhäuser scheint derzeit weitgehend ausgetrocknet. Einerseits sind Neubauprojekte aufgrund fehlender Bauzonen selten, andererseits kommt es nur vereinzelt zu Handänderungen bestehender Objekte. Etwas anders sieht die Lage bei den Eigentumswohnungen aus. Hier hat die Marktdynamik jüngst leicht zugenommen, da Wohnungen oftmals kleiner und dadurch erschwinglicher sind und auch die Neubautätigkeit primär in diesem Segment stattfindet. Generell jedoch bleibt das Angebot an verfügbaren Eigenheimen im Kanton Nidwalden gering, was zu steigenden Preisen führt.

Wie sich der Immobilienmarkt hinsichtlich der aktuellen geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten weiterentwickeln wird, ist derzeit schwer abzuschätzen. Die Immobilienexperten der IAZI AG gehen jedoch davon aus, dass sich Eigenheime auch in naher Zukunft – gerade auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten – als begehrte Anlage bewähren dürften.

NKB Eigenheimindex

Im Auftrag der NKB erstellt das Immobilienberatungsunternehmen IAZI AG (Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien) halbjährlich den NKB Eigenheimindex. Als Grundlage für die Indexberechnung dienen der IAZI AG anonymisierte Angaben zu effektiven Handänderungen. Der Bericht ist online unter www.nkb.ch/eigenheimindex verfügbar.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach