«The Space»: Daniel Fanslau eröffnet in seiner neuen Talk-Show Raum für echte Gespräche

Das neue Jahr wird spannend: Empathisch und interessiert führt Daniel Fanslau als Host durch Begegnungen mit spannenden Persönlichkeiten. Ab 06. Januar auf Joyn und ab 13. Januar in SAT.1 Schweiz.

Ab 06. Januar bei Joyn

Zürich, 17. Dezember 2024: Das neue Jahr wird spannend: Empathisch und interessiert führt Daniel Fanslau als Host durch Begegnungen mit spannenden Persönlichkeiten. Ab 06. Januar auf Joyn und ab 13. Januar in SAT.1 Schweiz.

Host Daniel Fanslau blickt mit Coumba Sow hinter die Kulissen. Bild: Armon Ruetz/Witwinkel

Daniel Fanslau bringt in «The Space» den ganz eigenen Vibe: inspirierende Gäste, eine Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt und echte Gespräche. «The Space» ist kein klassisches Talkformat – es geht um mehr. Es geht um Austausch, um prägende Geschichten und den Mut, authentisch zu sein. Und natürlich wird viel und herzhaft gelacht. Daniel trifft Gäste aus Comedy, Gesellschaft, Musik, Sport oder Journalismus, die ihre Perspektiven und Erfahrungen teilen – ehrlich, offen und ohne Filter.

«Die Idee ist einfach: Wir schaffen einen Raum, in dem Menschen wirklich miteinander reden können und sich verbunden fühlen. Keine Fassade, keine Inszenierung – nur das, was zählt», so Daniel über seine neue Sendung.

Für die erste Staffel hat er eine breite Gästeliste: Reena Krishnaraja (Stand-up-Comedienne), Dominic Nahr (Fotograf und Kriegsreporter), Coumba Sow (Schweizer Fussball Nationalspielerin), EAZ (Rapper) oder Priscilla Schwendimann (Pfarrerin & LGBTQ-Aktivistin).

«Die Mischung macht es aus: Ich will Menschen einladen, die völlig unterschiedliche Blickwinkel auf das Leben haben. Das macht die Gespräche bereichernd und speziell», so Daniel über seine Auswahl. In einer schnell getakteten und manchmal auch oberflächlichen Welt schafft «The Space» einen Ort für tiefgründige Gespräche.

Wer die Gespräche in voller Länge hören möchte, kann im Podcast zur Sendung noch mehr erfahren. Überall, wo es Podcasts gibt.

Gästeliste

Folge 1, EAZ , 06.01 auf Joyn, 13.01. in SAT.1

Der Zürcher Rapper EAZ zählt längst zu den festen Grössen der Schweizer Musikszene. Mit mehr als 100 Millionen Streams auf Plattformen wie Spotify und YouTube hat er sich über die Schweizer Grenzen hinweg einen Namen gemacht. Der Zürcher Rapper mit kosovarischen Wurzeln hat 2024 seinen ersten Swiss Music Award gewonnen. In «The Space» gibt er Einblicke in seinen kreativen Prozess, die Entstehung seines Hits "Juicy" und das Leben als Schweizer Musiker. Mit viel Humor bricht er Rap-Klischees, spricht über Gefühle, Familie und die Unterstützung seiner Freundin.

Folge 2, Priscilla Schwendimann, 06. 01.auf Joyn, 20.01 in SAT.1

Priscilla Schwendimann ist reformierte Pfarrerin und leitet die Mosaic Church, die sich mit den Themen Glauben und Queersein auseinandersetzt. Sie setzt sich für die Akzeptanz und Inklusion von Queers inner- und ausserhalb der Kirche ein. Mit Daniel Fanslau spricht sie über einen Tauchunfall, der sie tief mit der Welt und Gott verbunden hat.

Folge 3, Coumba Sow, 06.01 auf Joyn, 27.01. in SAT.1

Fussballspielerin Coumba Sow macht nicht nur auf dem Fussballplatz Eindruck. Sie spielt aktuell beim FC Basel und in der Schweizer Nati im Mittelfeld, spielte davor mehrere Jahre in den USA und in Paris und wurde mit den FCZ-Frauen Schweizer Meisterin. In «The Space» spricht sie über ihren Weg im Fussball, den Balanceakt zwischen Karriere und Privatem und teilt Einblicke in die Träume und Realitäten einer Sportkarriere.

Folge 4, Dominic Nahr, 06. 01. auf Joyn, 03. 02. In SAT.1

Der für seine Kriegsreportagen bekannte Schweizer Fotograf Dominic Nahr gewann 2024 den Swiss Press Photo Award für das beste Pressebild. Der 40-jährige Kriegsreporter und Fotojournalist wurde im appenzellischen Heiden geboren, wuchs in Hongkong auf und ist heute in Zürich zu Hause. Daniel Fanslau erzählt er von seinen Erfahrungen in Kriegsgebieten, wie er Emotionen einfängt und mit seinen Bildern Geschichten erzählt. Er spricht über Verantwortung, Grenzen und seine Verbindung zu den Menschen vor Ort.

Folge 5, Reena Krishnaraja, 06.01. auf Joyn, 10.02. in SAT.1

Die Stand-Up-Comedienne Reena Krishnaraja gewann bereits mit 19 Jahren den SRF Best Talent Comedy Award. Die gebürtige Ausserrhoderin mit tamilischen Wurzeln erzählt mit präziser Beobachtungsgabe und scharfzüngigem Humor, wie es sich mit dieser ungewöhnlichen Mischung lebt. In «The Space» spricht sie über kulturelle Unterschiede, ihre Familie und wie sie mit Humor Brücken schlägt – auf der Bühne und im Leben.

Daniel Fanslau – Moderator mit einer Mission

Daniel Fanslau schafft in “The Space" Raum für tiefgründige Gespräche. Bild: Armon Ruetz/Witwinkel

Mit seinem einzigartigen Mix aus Empathie, Humor und Tiefgang schafft Daniel Fanslau es, Gespräche so zu führen, dass sich jeder Gast und Zuschauer in der Show zu Hause fühlt. «The Space» ist seine Vision von einem Talkshow-Format, das bewegt.

Daniel Fanslau ist bereits seit mehreren Jahren Moderator bei Radio Energy, wo er ab Januar 2025 vermehrt als Host bei «Energy Mein Morgen» zu hören sein wird. Ausserdem hat er sich als Gastgeber des Wissenschafts-Podcasts «Durchblick» im Journalismus einen Namen gemacht. Mit einem Master of Arts in Germanistik, Populären Kulturen und Ethnologie von der Universität Zürich, liegen ihm besonders Gespräche, die in die Tiefe gehen.

