Virtual-Ports Ltd

Virtual-Ports erhält die CE-Zertifizierung für revolutionäre chirurgische Produkte

Hod Hasharon, Israel (ots/PRNewswire)

Virtual-Ports Ltd freut sich, die Erlangung der CE-Zertifizierung gemäß der neuen MDR (Medizinprodukteverordnung 2017/745) für seine bahnbrechenden chirurgischen Produkte bekannt zu geben. Die Lösungen von Virtual-Ports sind bekannt für ihr einhändig anwendbares Design und werden die Bauchchirurgie revolutionieren, indem sie die Sichtbarkeit und den Zugang zum Operationsgebiet erheblich verbessern.

Das Herzstück der Innovation von Virtual-Ports ist die MicroAnchoring™-Technologie, ein proprietäres System, das Chirurgen bei laparoskopischen Eingriffen eine bessere Kontrolle und klinische Präzision ermöglicht. Dieser Fortschritt reduziert nicht nur die Anzahl der Zugangsöffnungen und die Abhängigkeit von der Unterstützung im Operationssaal, sondern macht auch einen vierten Roboterarm in der robotergestützten Chirurgie überflüssig, wodurch Komplikationen und damit verbundene Kosten verringert werden. Der Erwerb der CE-Zertifizierung ist entscheidend für den Verkauf von Produkten in Europa, Großbritannien und anderen internationalen Märkten, die CE-Zeichen anerkennen.

CEO Yuval Yaskil bemerkte: „Die CE-Zertifizierung gemäß den neuen MDR-Anforderungen ermöglicht Virtual-Ports nicht nur den Zugang zu einem lang erwarteten Multi-Milliarden-Dollar-Markt, sondern sie ist auch ein Beweis für die Qualität und den Fortschritt von Virtual-Ports als Unternehmen. Dieser Meilenstein unterstreicht unser beständiges Engagement, Chirurgen und Gesundheitssysteme mit innovativen Lösungen zu unterstützen, die sicherere und kosteneffizientere klinische Ergebnisse ermöglichen."

Mit der CE-Zertifizierung in der Hand ist Virtual-Ports in der Lage, seine transformative Technologie medizinischen Fachkräften und Patienten in ganz Europa vorzustellen und seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der chirurgischen Technologie weiter zu festigen.

Weitere Informationen über Virtual-Ports und seine CE-zertifizierten chirurgischen Produkte finden Sie unter www.virtual-ports.com.

Über Virtual-Ports Ltd

Virtual-Ports Ltd hat es sich zur Aufgabe gemacht, Chirurgen mit innovativen Geräten auszustatten, die die firmeneigene MicroAnchoring™-Technologie nutzen, um laparoskopische Verfahren zu verbessern. Wir waren Wegbereiter der „Freedom to Operate"-Revolution, die sicherere, kosteneffiziente klinische Ergebnisse und höhere Einnahmen für die Gesundheitssysteme gewährleistet.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Adi Jacobson, VP Marketing

info@virtual-ports.com

+97299779988

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2417211/Virtual_Ports_maneuvering_system.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/virtual-ports-erhalt-die-ce-zertifizierung-fur-revolutionare-chirurgische-produkte-302151711.html