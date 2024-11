bop Communications

Erfolgsformat «Hype Kitchen»: Jetzt kommt die zweite Staffel

«Hype Kitchen» hebt Kochen im TV auf ein neues Level. Nach der äusserst erfolgreichen ersten Staffel folgt nun die Fortsetzung – mit ein paar spannenden Neuerungen im Gepäck. Die neuen Folgen werden ab 17. November auf Joyn und ab 25.11. in SAT.1 Schweiz zu sehen sein.

«Hype Kitchen mit Noah Bachofen»

Zürich, 11. November 2024 – «Hype Kitchen» hebt Kochen im TV auf ein neues Level. Nach der äusserst erfolgreichen ersten Staffel folgt nun die Fortsetzung – mit ein paar spannenden Neuerungen im Gepäck. Die neuen Folgen werden ab 17. November auf Joyn und ab 25.11. in SAT.1 Schweiz zu sehen sein.

Auch in den fünf neuen Episoden nimmt Noah Bachofen wieder Food-Trends aus Weiten des World Wide Web und den Untiefen der Sozialen Medien unter die Lupe: Die Bandbreite reicht vom vietnamesischen Street-Food-Klassiker Banh-Mi über ausgefallene Pommes-Kreationen bis hin zum fermentierten Scandi-Food. Als grosses Novum begrüsst Noah Bachofen diesmal Gäste in seiner Küche. So degustiert kein Geringerer als Koch-Legende Andreas Caminada sein Banh-Mi und auch sein guter Freund Nico Franzoni stattet der Show einen Besuch ab.

Noah Bachofen freut sich auf die neue Staffel: «Die Dreharbeiten haben auch diesmal richtig Spass gemacht – wir hatten viel Platz für spontane Ideen, die teilweise erst am Set entstanden. Die Auswahl der Rezepte ist für mich natürlich auch zentral: Ich finde hier haben wir einen richtig coolen Mix und es sind alles Gerichte, die ich auch privat sofort nachkochen würde. Dass ich neu Gäste in der Show habe und Luca als Side-Kick noch mehr in die Sendung involviert wird, rundet die Sache in meinen Augen perfekt ab.»

Die neue Staffel «Hype Kitchen» ist ab dem 17. November bei Joyn und ab dem 25. November jeweils um 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.

Episodenguide

Episode 01, 17.11. / 25.11. - Banh-Mi mit hohem Besuch: Noah war noch nie in Vietnam, aber Banh Mi hat’s nach Europa geschafft. Er schmort Schweinebauch, kreiert Poulet-Leber-Paté und Rüeblisalat. Dabei bringt Sternekoch Andreas Caminadas Besuch ihn ins Schwitzen.

Episode 02, 17.11. / 02.12. – Pommes in allen Varianten: Noah sucht die perfekten Pommes. Ob Triple fried, im Essigwasser vorgekocht oder einfach frittiert, Noah testet sie alle. Ausser Ofen-Frites. Die nicht! Dafür unterrichtet er, warum heisses Wasser sicher nicht in die Fritteuse gehört.

Episode 03, 17.11. / 09.12. – Vegan von A bis Z: Noah goes vegan und kocht eine Carbonara vegana, insalata vegana und ein mousse au chocolat végan. Er zeigt, wie man einfach veganen Parmesan macht, eine fettige Sauce ohne Fett hinkriegt und erklärt, wie Sterneköche den veganen Hype antreiben.

Episode 04, 01.12. / 16.12. – TikTok – hot oder schrott? Noah kocht fünf virale TikTok Rezepte. Chinesischer Gurkensalat, Rohen Rüeblisalat, Kartoffelbällchen, frittierte Essiggurken, Cookie Croissants. Alles in TikTok-Speed. Sind die Trends den Hype wert? Nico Franzoni probiert die Gerichte und gibt seine Bewertung ab.

Episode 05, 01.12. / 23.12. – Scandi-Dogs: Nordische Küche ist genauso im Trend wie traditionelle Konservierungsmethoden wie Fermentieren oder Einlegen. Noah bringt die beiden Hypes in einem Gericht zusammen und serviert gesunde Hot-Dogs mit jeder Menge fermentiertem Gemüse.

NOAH BACHOFEN

Die Begeisterung für gute, frische Lebensmittel und deren Zubereitung entdeckte Noah Bachofen bereits in seiner Kindheit. Geboren und aufgewachsen in Netstal (GL), kann Noah bereits auf eine ungewöhnliche Karriere zurückblicken, die in einer Landbeiz begann und ihn später sowohl in eine Spitalküche als auch ins Sternerestaurant Magdalena in Rickenbach (SZ) führte. Der 28-Jährige begann schon früh damit, die Sozialen Medien für seine Kochleidenschaft zu nutzen – mit Erfolg: Auf Instagram hat der beliebte Koch inzwischen mehr als 159'000 Follower und wurde erst kürzlich zum Food-Influencer des Jahres gekürt.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 30’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie „Forsthaus Rampensau“, Serien wie der SAT.1-Erfolg „Die Landarztpraxis“, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch