Laurent Decrue wird neuer Verwaltungsrat bei newhome

Zürich, 02. Juli 2024 - Die newhome.ch AG hat mit Laurent Decrue einen wichtigen Akteur der Schweizer Start-up-Szene in den Verwaltungsrat gewählt. Mit seiner Ernennung stärkt newhome den eingeschlagenen Weg zum branchenfreundlichen Immobilienportal.

Laurent Decrue bringt als Founder des Umzugsumternehmen Movu, CEO von Bexio und Co-Founder und CEO von Holycode wertvolles Unternehmertum und Digital-Knowledge mit. Per 17.06. sitzt mit ihm ein weiterer Immobilien- und Digital-Experte im Verwaltungsrat der newhome.ch AG. Er ersetzt den bisherigen Verwaltungsrat Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin.

Digitale Expertise für zukünftige Ausrichtung

Dr. Roman Timm, CEO von newhome, freut sich über den Neuzugang: «Mit Laurent konnte newhome eine der prägenden Figuren der Schweizer Start-up-Landschaft gewinnen. Er bringt wichtiges unternehmerisches Knowhow, aber auch fundiertes Digitalwissen mit. Das stützt unsere Strategie hin zu einer kundenzentrierten, transparenten und branchenfreundlichen Plattform.»

Laurent Decrue verfolgt ebenfalls ehrgeizige Ziele: «Mein Ziel mit newhome ist es, den Immobilienmarkt so offen und transparent wie möglich zu gestalten, um sicherzustellen, dass die Preisbildung in der Schweizer Immobilienlandschaft nicht durch eine Monopolstellung verzerrt wird. Ich bin überzeugt, dass newhome dazu beitragen kann, die Immobiliensuche in der Schweiz zu verbessern.»

Bereits im Februar 2024 sind im Rahmen der Beteiligung der AXA an newhome mit Manuel Bächi und Andreas Schiller zwei weitere Verwaltungsräte hinzugekommen.

Der Verwaltungsrat der newhome.ch AG setzt sich nun aus folgenden Mitgliedern zusammen: Johannes Hoehener (Verwaltungsratspräsident, unabhängig), Jan Werkman (Verwaltungsratsvizepräsident, unabhängig), Manuel Bächi (CFO und Mitglied der Geschäftsleitung SHKB), Laurent Decrue (Verwaltungsrat Next Property AG), Robert Hauri (Verwaltungsrat Next Property AG, CEO Intercity Group), Andreas Schiller (Head Credit & Surety AXA), Dr. Christian Schmid (Verwaltungsrat NNH Holding AG, Präsident Geschäftsleitung SGKB), Stefan Studer (Verwaltungsrat NNH Holding AG, Mitglied der Geschäftsleitung LUKB). Damit verfügt das Gremium über einschlägige Kompetenzen und Erfahrung für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Über newhome.ch AG Die newhome.ch AG ist ein digitales Unternehmen und betreibt mit newhome.ch eines der regional führenden Schweizer Immobilienportale. Via der Next Property AG und der NNH Holding AG ist die newhome.ch AG im Besitz von rund 500 Akteuren der Immobilienbranche sowie von 17 Kantonalbanken. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich und beschäftigt Spezialisten aus den Bereichen Unternehmens-Entwicklung, Customer Care, Vertrieb, Marketing und Technologie. Im Rahmen ihrer Outsourcing-Strategie arbeitet die newhome.ch AG zur Leistungserbringung mit dedizierten Partnerunternehmen zusammen.

