Guizhou Satellite TV präsentierte die Erstausgabe der Serie 'Exploring Guizhou': Überraschende Erkundung in der Shuanghe Cave

Jeder Berg hat eine schöne Aussicht zu bieten und der Park liegt überall dort, wo Ihr Augenblick richtet. Guizhou im Südwesten Chinas ist die einzige Provinz, die nicht von Ebenen unterstützt wird. Alle Gebiete sind gebirgig und es ist auch nach Bergen benannt, so dass es auch als "Provinz der Bergparks" bekannt ist. In Guizhou nimmt eine der fünf wichtigsten Landschaftsformen Chinas, die "Karstlandschaft", etwa 62 % der Landfläche der Provinz ein. Guizhou zieht weiterhin ausländische Touristen mit seinen seltsamen Bergen, wunderbaren Gewässern und der ökologischen Umgebung auf diesem Land an, das auch als "80 % Berge, 10 % Gewässer und 10 % Ackerland" bekannt ist.

Die kurze Videoserie "Be My Guest · Modern Guizhou", die ursprünglich von Guizhou Satellite TV produziert wurde, lädt ausländische Freunde ein, Guizhou in Form einer Reality-Show zu besuchen, um ihr echtes Leben in der Gegend zu schildern. In dieser Episode wurden TARADA VALERIYA, eine kasachische Studentin, die an der Guizhou-Universität studiert, und DIMITRIEVA TATIANA, eine Outdoor-Enthusiastin aus Russland, vom Outdoor-Abenteuerfotografen Zhou Yuanjie in die Shuanghe-Höhle von Suiyang, Zunyi in Guizhou eingeladen, um eine Vielzahl von Möglichkeiten zu erleben, Spaß in den tiefen Bergen von Guizhou zu haben. Sie haben nicht nur viel Outdoor-Abenteuerwissen von Zhou Yuanjie gelernt, sondern auch viel Wissen über Höhlen und Geologie von Jean Bottazzi, einem international renommierten Höhlenforscher aus Frankreich, der seit mehr als 20 Jahren in Guizhou lebt.

"Wir waren wirklich erstaunt über die Vielfalt des Gameplays in den tiefen Bergen von Guizhou, da wir nicht nur den "100m Schnellabstieg" von außerhalb der Berge erleben können, sondern auch von innen "über die Klippen fliegen", so dass schlängelnde Berge in Guizhou uns an ein chinesisches Idiom erinnern - "Crouching Tiger, Hidden Dragon"." Durch diese Höhlenforschung wurden DIMITRIEVA TATIANA und TARADA VALERIYA zutiefst von Guizhous einzigartiger Landform und wunderschöner Landschaft angezogen. Sie hoffen, in der Zukunft wieder tief in Guizhou einzutauchen, andere Orte zu erkunden und mehr von Guizhous Naturlandschaft zu erleben.