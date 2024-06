Erfolgsformat «Hype Kitchen»: Im Herbst kommt die zweite Staffel

bop Communications

Zürich, 20. Juni 2024 – «Hype Kitchen» hebt Kochen im TV auf ein neues Level. Die erste Staffel lief im Frühling bei SAT.1 Schweiz – so erfolgreich, dass nun bereits die Produktion der zweiten Staffel ansteht. Die fünf neuen Folgen werden ab November in Joyn und SAT.1 Schweiz zu sehen sein.

Jacqueline Sasse, Head of Content Strategy bei der Seven.One Entertainment Group Schweiz AG freut sich über den erfolgreichen Start der Sendung: «Im Schnitt konnten wir mit den Erstausstrahlungen über alle fünf Folgen in der Zielgruppe 15-49 7 Prozent Marktanteil erreichen. Damit ist ‘Hype Kitchen’ das bislang stärkste Schweizer Seven.One Kurzformat. Umso schöner ist es, dass wir nun mit Noah bereits in die Planung der zweiten Staffel gehen können.»

Die Fortführung der Erfolgssendung wurde am Lancierungsevent der Streamingplattform Joyn bekannt gegeben.

Auch Noah Bachofen blickt voller Vorfreude auf die neue Staffel: «Die Produktion der ersten fünf Folgen hat enorm Spass gemacht. Ausserdem habe ich auch schon wieder zig Food-Trends entdeckt, die ich gerne etwas genauer anschauen möchte. Ich finde es deshalb super, dass es schon bald weitergeht mit Hype Kitchen.»

Die Produktion der neuen Staffel «Hype Kitchen» erfolgt im Spätsommer, die Ausstrahlung im November zunächst auf Joyn und danach in SAT.1 Schweiz.

Alle Folgen der ersten Staffel Hype Kitchen gibt es auf Joyn zu sehen: https://www.joyn.ch/serien/hype-kitchen

NOAH BACHOFEN

Die Begeisterung für gute, frische Lebensmittel und deren Zubereitung entdeckte Noah Bachofen bereits in seiner Kindheit. Geboren und aufgewachsen in Netstal (GL), kann Noah bereits auf eine ungewöhnliche Karriere zurückblicken, die in einer Landbeiz begann und ihn später sowohl in eine Spitalküche als auch ins Sternerestaurant Magdalena in Rickenbach (SZ) führte. Der 28-Jährige begann schon früh damit, die Sozialen Medien für seine Kochleidenschaft zu nutzen – mit Erfolg: Auf Instagram hat der beliebte Koch inzwischen mehr als 156'000 Follower und wurde erst kürzlich zum Food-Influencer des Jahres gekürt.

