Joyn Deutschland, Joyn Österreich und Joyn Schweiz lachen mit „Comedy Battle“ gemeinsam durch den Sommer

Zürich, 18. Juni 2024. Humor kennt keine Grenzen. Zumindest bei Joyn! Zum ersten Mal produzieren Joyn Deutschland, Joyn Österreich und Joyn Schweiz ein gemeinsames Format. In sechs Folgen „Comedy Battle“ wird ab Mittwoch, 24. Juli 2024, auf Joyn grenzüberschreitend gelacht, wenn 31 Comedians aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in 18 Battles gegeneinander antreten.

In den scharfzüngigen „Comedy Battle“-Duellen gilt: Nationenübergreifend battlen, miteinander lachen. Die Comedians werfen sich ihre besten Pointen um die Ohren, um ihr Gegenüber ordentlich zu roasten. Dabei wird derb ausgeteilt und sportlich eingesteckt. In jeder Folge gibt es zwei Länder-Duelle und ein Historien-Battle, wenn zwei Comedians in die Rolle bekannter Persönlichkeiten schlüpfen und Eva ihren Adam ordentlich grillt, die Queen wenig majestätisch Harry Potter entzaubert oder Greta Thunberg kurzen Prozess mit Donald Trump macht. Über den Battle-Sieg entscheidet eine Expert:innen-Jury – ganz nach dem drei Länder-Motto: Abdelkarim vertritt Deutschland, Angelika Niedetzky Österreich und Charles Nguela die Schweiz. Der Moderator Chris Stephan aus Österreich präsentiert das „Comedy Battle“. Produzent ist STARKLfilm.

Thomas Münzner (Programmchef Joyn Deutschland): „Comedy ist ein wichtiges Genre für Joyn, das wir in diesem Jahr gezielt mit einigen spannenden Originals etablieren und ausbauen. Dabei wollen wir, wie bei anderen Formaten, Synergien mit unseren Schwester-Plattformen Joyn Österreich und Joyn Schweiz nutzen und bringen im Sommer zum ersten Mal eine Drei-Länder-Gemeinschaftsproduktion an den Start. Zusammen lacht es sich am schönsten.“

Patrick Schubert (Programmchef PULS 4): „Gerade in Zeiten wo ein einendes Europa und ein starkes Miteinander für uns im Vordergrund stehen, freuen wir uns besonders über länderübergreifende Projekte wie den Joyn ‚Comedy Battle‘. ‚Miteinander Lachen‘ ist das Ziel dieser neuen Comedy-Produktion, denn Lachen verbindet. Wir in Österreich sind stolz, die erste Joyn-Dreiländerproduktion im DACH ins Leben gerufen zu haben.“

Andrea Hämmerli (Managing Director Seven.One Entertainment Group Schweiz AG): „‚Comedy Battle‘ bietet jede Menge humoristische Höhepunkte und setzt einen gelungenen Startpunkt für die länderübergreifende Zusammenarbeit. Joyn ist in der Schweiz soeben gestartet, umso schöner ist es, dass die Lancierung von Joyn Schweiz zeitlich mit der ersten Dreiländer-Produktion zusammenfällt. Besser kann man eigentlich gar nicht anfangen!“

Das sind die Comedians bei „Comedy Battle“ …

… aus Deutschland: Ingo Appelt, Passun Azhand, Lena Beermann, Kristina Bogansky, Hendrik Brehmer, Gino Christofaro, Sara Karas, Ana Lucía, Matthias Ludwig, Anissa Loucif, Florentine Osche, Drew Portnoy, Daniele Rizzo, Benni Stark, Rasmus Symanzik, Hans Thalhammer, Josepha Walter

… aus Österreich: Roland Otto Bauschenberger, Pascal Hausberger, Hubert Mayr, Niko Nagl, Erika Ratcliffe, 'Satansbratan', John Smile, David Stockenreitner

… aus der Schweiz: Jozu Briza, Teddy Hall, Cenk Korkmaz, Reena Krishnaraja, Leila Ladari, Jane Mumford

Das „Comedy Battle“ – ab 24. Juli 2024 kostenfrei auf Joyn.

