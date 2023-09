Berner Fachhochschule (BFH)

BFH Departement Soziale Arbeit diplomiert 89 Personen

Departement Soziale Arbeit verleiht 89 Diplome

An der Diplomfeier vom 22. September 2023 hat die BFH 81 Personen für ihren Abschluss des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit gewürdigt. Sie sind nun berechtigt, den Titel «Bachelor of Science BFH in Sozialer Arbeit» zu tragen. Das Master-Diplom und damit den Titel «Master of Science BFH in Sozialer Arbeit» erlangten 8 Personen.

Im Rahmen unserer Diplomfeier wurden auch verschiedene Anerkennungen und Auszeichnungen verliehen, um die herausragenden Leistungen unserer Absolvierenden zu würdigen wie das Certificate of Global Competences, der Anerkennungspreis der Alumni, sowie der Anerkennungspreis der Kirche.

Certificate of Global Competence

Im Rahmen unserer Diplomfeier wurde das " Certificate of Global Competence" verliehen. Dieses zusätzliche Zertifikat des BFH belohnt die Leistungen unserer Studierenden, die im Rahmen ihres regulären Studiums zusätzliche Fähigkeiten im Bereich der interkulturellen und transkulturellen Kompetenzen erworben haben.

Folgende Absolventinnen und Absolventen haben dieses Zertifikat erhalten:

Kimberly Jennifer Jade Harper

Debora Darja Jost

Tanja Raelene Lussi

Patrizia Isabella Macina

Debora Katharina Moser

Michèle Seraina Odermatt

Yasmin Dewiputri Ogi

Timo Roos

Linda Maria Rufer

Céline Laura Sutter

Fabienne Corina Winteler

Anerkennungspreis der Alumni

Im Rahmen der Diplomfeier wurde der "Anerkennungspreis der Alumni" vergeben.

Folgende Personen wurden für ihre herausragenden Masterarbeiten ausgezeichnet:

Petra Baumann & Anna Kampouri

Folgende Personen erhielten die Auszeichnung für ihre hervorragenden Bachelorarbeiten:

Debora Jost & Debora Moser

Judith Gurtner & Carmen Tanner

Anerkennungspreis der Kirche

Ebenfalls im Rahmen der Diplomfeier wurde der "Anerkennungspreis der Kirche" verliehen.Diese Auszeichnung wurde folgenden Personen verliehen:

Debora Jost & Debora Moser (BSc)

Edition Soziothek

Die Diplomand*innen haben in ihren Abschlussarbeiten erneut interessante Themen behandelt. Im Verlag Edition Soziothek können ausgewählte aktuelle und ältere Arbeiten auch als PDF-Dokumente heruntergeladen werden.

