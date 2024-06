bop Communications

«KURDS IM OHR»: Yoldaş und Serhat schicken sich gegenseitig auf wahnwitzige Mission

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

MEDIENMITTEILUNG

«KURDS IM OHR»: Yoldaş und Serhat schicken sich gegenseitig auf wahnwitzige Mission

Zürich, 13. Juni – In der neuen Sendung «Kurds im Ohr» stellen sich die beiden Podcaster Yoldaş & Serhat gegenseitig auf die Probe. Während sich der eine unverhofft in eine für ihn ungewöhnliche Situation begeben muss, gibt ihm sein Freund Anweisungen über Funk direkt ins Ohr. Die Sendung ist ab 20. Juni auf Joyn zu sehen und ab 27. Juni in ProSieben Schweiz.

Yoldaş und Serhat bezeichnen sich selbst als erste kurdische Boygroup. Bekannt geworden sind sie mit ihrem Podcast «Kurds & Bündig». Nun erhalten die beiden ihre eigene TV-Show. Mit viel Spontanität, Schalk im Nacken und vielleicht auch einer kleinen Portion Schadenfreude schicken sie sich in «Kurds im Ohr» gegenseitig auf eine Mission. Die Extra-Herausforderung: Der Auserwählte weiss nicht, was ihm bevorsteht. Um das Ganze abzurunden, wird er ausserdem von seinem Kumpel per Knopf im Ohr angeleitet. Doch die Rache lässt nicht lange auf sich warten, denn die Rollen werden in jeder Episode getauscht.

Yoldas und Serhat hatten bei den Dreharbeiten viel Spass: „Wir kennen uns schon unser halbes Leben. Deshalb wissen wir auch ziemlich gut, wo beim jeweils anderen die Schmerzgrenze liegt. Damit zu spielen und uns gegenseitig in Situationen zu bringen, in denen wir unsere Komfortzone verlassen mussten, war richtig spannend.“

Episodenübersicht

Episode 1 | Barber-Shop | ab 20. Juni auf Joyn, am 27. Juni auf ProSieben Schweiz

Serhat wird als neuer Mitarbeiter in einem Barber Shop eingearbeitet. Zunächst darf er den Gästen Kaffee servieren und ein paar Hilfsarbeiten übernehmen, doch schon ziemlich bald soll er auch selbst Hand anlegen und die Gäste frisieren. Ob das die Gäste gleich lustig finden, wie Yoldas, der aus dem Hintergrund Anweisungen gibt?

Episode 2 | Bäckerei |ab 20. Juni auf Joyn, am 04. Juli auf ProSieben Schweiz

Während Yoldas in einer Quartierbäckerei die Bedienung übernimmt, macht sich Serhat bereit, um seinem Freund in brenzligen Situationen übers Mikrofon Schützenhilfe zu leisten.

Episode 3 | Fussgängerzone | ab 20. Juni auf Joyn, am 11. Juli auf ProSieben Schweiz

Mission für heute: Die Fussgänger der Zürcher Innenstadt aus ihrem Alltagstrott herausreissen. Fremde auf der Strasse lassen sich in der Schweiz bekanntlich ungern ansprechen. Diese Erfahrung sollen dieses Mal beide machen, denn in der Halbzeit werden die Rollen getauscht.

Episode 4 | Winterthur Warriors | ab 20. Juni auf Joyn, am 18. Juli auf ProSieben Schweiz

Serhat darf einen Tag lang als Assistenztrainer das American Football Team der Winterthur Warriors trainieren und den Spielern in dieser Rolle wichtige Tipps und Tricks geben. Yoldas hat bereits einen Plan, wie er Serhats Ratschlägen einen ganz speziellen Charakter verleihen kann.

Episode 5 Restaurant | ab 20. Juni auf Joyn, am 25. Juli auf ProSieben Schweiz

In der finalen Episode besucht Yoldas ein Restaurant. So weit, so unspektakulär. Was die anderen Gäste nicht wissen: Yoldas ist der unangenehmste Gast aller Zeiten. Um aus der letzten Episode ein wirklich grosses Finale zu machen, sitzen ihm dieses Mal sogar zwei Stimmen im Ohr: Rapper EAZ hilft Serhat in der Regie.

Über die Sendung

«Kurds im Ohr» wurde von Black Frame Studios im Auftrag von ProSieben Schweiz produziert. Die Sendung steht ab dem 20. Juni auf Joyn zur Verfügung und wird ab dem 27. Juni jeweils donnerstags um 18 Uhr auf ProSieben Schweiz ausgestrahlt.

Portrait Yoldaş Gündoğdu und Serhat Koca

Yoldaş Gündoğdu (28) und Serhat Koca (30) sind beide in Winterthur aufgewachsen. Bekannt wurden die beiden kurdischstämmigen Freunde mit ihrem Podcast «Kurds & Bündig», der an den Suisse Podcast Awards 2024 den Hauptpreis abgeräumt hat. Mit Geschichten aus ihrem Leben und Einschätzungen zum aktuellen Weltgeschehen spiegeln sie Alltagsrealitäten und Meinungen einer Schweizer Bevölkerungsgruppe, die im Verhältnis zu ihrer Grösse, zu wenig Platz im Schweizer Unterhaltungszirkus findet. Sie wenden sich ganz bewusst an “Migra-Kids” und all jene, deren “Namen im Word rot unterstrichen ist", wie sie selbst es formulieren. Selbst «Migra-Kids», Kinder von politischen Geflüchteten aus der Türkei, verbrachten beide Teile ihrer Kindheit in Asylunterkünften und landeten schliesslich in Winterthur.

Serhat Koca arbeitet als Informatiker, Yoldaş Gündoğdu ist Produzent beim SRF und studiert an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK).

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG – ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG gehört zu den relevanten Bewegtbildanbietern für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Wir erreichen mit unseren TV-Sendern in der Schweiz 2 Millionen TV-Haushalte. Werbefinanziertes Free-TV ist unser Kerngeschäft, was in der Schweiz von unserem Partner Goldbach Media vermarktet wird. Unsere digitalen Aktivitäten reichen neben den sendereigenen Plattformen wie z.B. den Sender-Websites bis zum YouTube Videonetzwerk Studio 71. Mit JOYN lassen sich alle Inhalte kostenlos auf dem Smartphone, Tablet, SmartTV oder im Web streamen. Zudem sind wir für sämtliche Sendermarketingaktivitäten und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich. Damit steht die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG auf einer breiten und stabilen Umsatz- und Ergebnisbasis.