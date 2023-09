bop Communications

Mehr als 80% der Männer in der Schweiz rasieren sich im Intimbereich

Dass sich auch Männer die Haare im Intimbereich trimmen oder rasieren, liegt im Trend. Eine aktuelle Umfrage konkretisiert dies nun für die Schweiz: Über 80% der Männer hierzulande rasieren sich mindestens einmal im Monat den Intimbereich. Dies unterstreicht die grosse Bedeutung der Pflege dieser empfindlichen Zone. Gründe für die Rasur sind unter anderem Hygiene (45%), Sex (22%) und ein gesteigertes Selbstbewusstsein (19%). Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, hat Gillette die Produktereihe „Gillette Intimate“ entwickelt, die ab September im Schweizer Handel verfügbar ist. Die Produktreihe umfasst Trimmer, Rasierer und Pflegeprodukten, die speziell auf die Anforderungen der Intimzone zugeschnitten sind.

Dass sich auch Männer die Haare im Intimbereich trimmen oder rasieren, liegt im Trend. Eine aktuelle Umfrage konkretisiert dies nun für die Schweiz: Über 80% der Männer hierzulande rasieren sich mindestens einmal im Monat den Intimbereich. Dies unterstreicht die grosse Bedeutung der Pflege dieser empfindlichen Zone. Gründe für die Rasur sind unter anderem Hygiene (45%), Sex (22%) und ein gesteigertes Selbstbewusstsein (19%). Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, hat Gillette die Produktereihe „Gillette Intimate“ entwickelt, die ab September im Schweizer Handel verfügbar ist. Die Produktreihe umfasst Trimmer, Rasierer und Pflegeprodukten, die speziell auf die Anforderungen der Intimzone zugeschnitten sind.

Zürich, 2023 – Vor einem Date, für Sport, Strand oder Sauna: Vier von fünf Männern (80 %) in der Schweiz rasieren oder trimmen sich zumindest einmal im Monat ihren Intimbereich – 51 Prozent sogar einmal pro Woche oder häufiger. Was dabei ausschlaggebend ist: Für jeden Zweiten (53 %) soll die Rasur schnell und unkompliziert sein, 43 Prozent möchten ein speziell für die Intimzone geeignetes Tool.1 Denn genau dort haben Haut und Haare ganz besondere Bedürfnisse: Dünne, empfindliche Haut in Kombination mit dicken, widerspenstigen Haaren verlangen nach einer ganz eigenen Pflegeroutine. Mit einer eigens entwickelten Produktlinie möchte Gillette die Intimzone des Mannes vor Schnitten und Verletzungen schützen. Sicher und einfach, schnell und komfortabel – das sind die Ansprüche, die Mann an die Rasur in seiner sensibelsten Zone hat. Dank neuen Hightech-Tools und Pflegeprodukten sorgt Gillette Intimate für ein perfektes Rasur-Erlebnis.

Deutsche rasieren sich im Durchschnitt häufiger als Schweizer

Im Rahmen des Produkte Launch wurden im DACH-Raum Studien zur Intimrasur durchgeführt. Der Vergleich zeigt: Schweizer liegen mit 51 Prozent, die sich mindestens einmal die Woche rasieren im Mittelfeld.1 Die Deutschen sind mit 66 Prozent klar in der Führung2 und die Österreicher bilden mit 46 Prozent das Schlusslicht.3 Als wichtigste Anreize für die Intimrasur nennen die Schweizer folgende Gründe: hygienische (45 %) oder ästhetische Aspekte (42 %), weil sie keine Intimbehaarung mögen (30 %), vor dem Sex (22 %) sowie für ein besseres Selbstbewusstsein (19 %) und den Sport (10 %).1

Mit der Gillette Intimate Produktlinie haben Männer den perfekten Partner an ihrer Seite, der sie Schritt für Schritt begleitet. Mit den technologisch ausgereiften Tools wird die sensible Angelegenheit der Intimrasur sanft, sicher und trotzdem effizient – und gleichzeitig auch noch einfach und komfortabel

