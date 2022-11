Hozon New Energy Automobile

Neta Auto bringt die Technologiemarke „Hozon Intelligent Technology" auf den Markt, um die führende Position bei der Weiterentwicklung intelligenter EVs zu untermauern.

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 21. November hielt Neta Auto eine Pressekonferenz in Shanghai ab, um seine globale Technologiemarke „Hozon Intelligent Technology" vorzustellen, die aus drei Submarken besteht. Dazu gehören Hozon Supercomputing, Hozon Electric Drive und Hozon Extended Range zusammen mit drei Original- und zukunftsweisenden Produkten – die zentrale Supercomputing-Plattform für intelligente Fahrzeuge, das leistungsstarke, elektrische 800-V-SiC-Antriebssystem und der 3-in-1-Range-Extender mit hohem Wirkungsgrad.

Die Hozon Central Supercomputing-Plattform übernimmt die zentrale Computing-Architektur und die SOA oder serviceorientierte Architektur. Sie ist hochintelligent und kann an verschiedene Plattformmodelle angepasst werden.

Die Plattform verfügt über eine Superrechenleistung, eine große Speicherkapazität und umfangreiche Peripherieschnittstellen. Ihre Rechenleistung beträgt bis zu 1.000 Tops und unterstützt das autonome Fahren der Stufe 4.

Das leistungsstarke, elektrische Antriebssystem Hozon 800 V SiC besteht aus drei Teilen und übernimmt die branchenführende vollständig integrierte Kühlkreislaufstruktur, die über das 3-in-1-Design mit einem hohen Grad an Integration verfügt. Das System zeichnet sich durch folgende drei Merkmale aus: „Hochdruck", „Hochgeschwindigkeit" und „Hoher Wirkungsgrad".

Das elektrische Antriebssystem bietet mit einer Spitzenleistung von 250 kW, einer Spitzendrehzahl von 21.000 U/min, einem maximalen Drehmoment von 420 N.m und einem maximalen Ausgangsdrehmoment von 4.600 N.m. eine hervorragende Leistungsfähigkeit. Es eignet sich sowohl auf 400-V-Mittelspannungs-Plattformen (MV) als auch auf 800-V-Hochspannungs-Plattformen (HV). Dabei wird einem Fahrzeug ermöglicht, nach nur fünf Minuten Aufladung bis zu 200 km zu fahren. Die Akkulaufzeit insgesamt verlängert sich um 8 %. Gleichzeitig wird das Systemrauschen um fünf bis acht dB reduziert.

Der Hozon 3-in-1-Range-Extender mit hohem Wirkungsgrad verfügt über vier technische Merkmale: kleine Größe, geringe Kosten, hoher Wirkungsgrad und hohe Rauschimmunität. Der Range-Extender bietet vier Leistungsbetriebsmodi: vollumfänglich elektrisch, erweiterte Fahrreichweite + Batterieladung, erweiterte Reichweite + Batterieantrieb sowie Sicherheitsschutz.

In diesem Jahr hat Neta Auto den Neta S, Neta U-II und Neta V, die sich großer Beliebtheit erfreuen, auf den Markt gebracht. Neta Auto hat seine globale Strategie eingeleitet. In Bezug auf den monatlichen Umsatz hat das Unternehmen vier Monate in Folge andere neue Wettbewerbskräfte in der chinesischen Automobilindustrie angeführt. Weltweit hat die Anzahl der Kunden des Unternehmens 220.000 Millionen überschritten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1953470/1.jpg

