TV Total kommt an die screen-up

14. September

Zürich, 1. September 2023 - An der screen-up werden alljährlich die TV-Highlights fürs kommende Jahr präsentiert. Für die diesjährige Ausgabe hat sich die Seven.One Entertainment Group etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Gäste erwartet eine spezielle TV Total screen-up Edition mit TV Total Host Sebastian Pufpaff. In einer eigens erarbeiteten Swiss Edition wird der deutsche Comedian & Moderator live vor Publikum durch die Programm-Höhepunkte der kommenden Monate führen.

Andrea Haemmerli, Managing Director von Seven.One Entertainment Group Schweiz zeigt sich begeistert über den Besuch von «Puffi» in Zürich: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir TV Total mit Sebastian Pufpaff live und exklusiv in die Schweiz bringen für unser screen-up Publikum. Er wird unsere vielen Programmhighlights der kommenden Saison in TV Total Manier mit einem Augenzwinkern präsentieren. Ich bin mir sicher, dass es viel zu lachen gibt und wir uns auf ein sehr unterhaltendes Screening einstellen können. Wer sich das nicht entgehen lassen will, sollte sich also schnell anmelden für die screen-up.»

Die screen-up 2023 findet am 14. September in der Halle 622 in Zürich Oerlikon statt. Interessierte können sich hier anmelden: https://events.admeira.ch/events/screenup23/

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG – ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG gehört zu den relevanten Bewegtbildanbietern für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Wir erreichen mit unseren TV-Sendern in der Schweiz 2 Millionen TV-Haushalte. Werbefinanziertes Free-TV ist unser Kerngeschäft, was in der Schweiz von unserem Partner Goldbach Media vermarktet wird. Unsere digitalen Aktivitäten reichen neben den sendereigenen Plattformen wie z.B. den Sender-Websites bis zum YouTube Videonetzwerk Studio 71. Mit unserer ZAPPN App lassen sich alle Inhalte kostenlos auf dem Smartphone, Tablet, SmartTV oder im Web streamen. Zudem sind wir für sämtliche Sendermarketingaktivitäten und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich. Damit steht die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG auf einer breiten und stabilen Umsatz- und Ergebnisbasis.