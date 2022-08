Universität St. Gallen

Fünf neue Professorinnen, ein neuer Professor an der HSG

Gerne informieren wir Sie über fünf Professorinnen und einen Professor, die neu bzw. in neuer Funktion an der Universität St.Gallen (HSG) tätig sind.

Berufung Vivianna Fang He: Prof. Dr. Vivianna Fang He ist seit 1. August 2022 Assoziierte Professorin für Social Entrepreneurship and Innovation.

Ihre Forschungstätigkeit konzentriert sich auf das Verstehen von Innovation und die Kommerzialisierung innovativer Ideen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung digitaler Technologien und neuer Organisationsformen, so z.B. der Open-Source-Technologie als Grundlage von Online-Gemeinschaften. Vivianna Fang He hat in bedeutenden Management- und Wissenschaftszeitschriften wie dem Strategic Management Journal publiziert. Sie erhielt dafür bereits mehrfach Auszeichnungen sowie (Forschungs)Stipendien. Prof. Dr. Vivianna Fang He bringt langjährige Lehrerfahrung mit, wurde zweifach für den Key Innovations in Teaching Award der ETH Zürich nominiert und bereitet Studierende mit einem technisch-orientierten Ansatz auf die Praxis vor. Mehr zur Person und den Forschungsschwerpunkten.

Berufung Dennis Fehrenbacher: Prof. Dr. Dennis Fehrenbacher ist seit 1. August 2022 Assoziierter Professor für Management Accounting.

Er bezieht sich in seiner Forschung im Besonderen auf Informationssysteme, digitale Technologien und wie diese potenziell für die Steuerung von Unternehmen genutzt werden können. Dennis Fehrenbachers Forschungsmethoden sind empirisch-quantitativ – in Form von Experimenten und Fragebogenstudien. Mehrere seiner Publikationen, u.a. im Journal of the Association for Information Systems, wurden mit Forschungspreisen gewürdigt. Bei der Zeitschrift Decision Support Systems ist er selbst als Editor tätig. Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit verfolgt Prof. Dr. Dennis Fehrenbacher einen interaktiven Ansatz. Er möchte Studierende befähigen, Anwendungen und Ergebnisse von Instrumenten des Management Accounting auch kritisch zu beleuchten. Mehr zur Person und den Forschungsschwerpunkten.

Berufung Lyudmila Grigoryeva: Prof. Dr. Lyudmila Grigoryeva ist seit 1. August 2022 Assoziierte Professorin für Quantitative Methoden für Volkswirtschaftslehre.

Ihr Forschungsgebiet ist das maschinelle Lernen: dessen theoretische Grundlagen für dynamische Prozesse sowie die Modellierung, Klassifizierung und Vorhersage von Zeitreihen mit (nicht-)parametrischen maschinellen Lernmodellen. Die Anwendungsfelder, in denen sie die Genauigkeit der Ansätze untersucht, reichen von den Natur- bis zu den Sozialwissenschaften. Ihre Arbeit wurde in relevanten Zeitschriften für maschinelles Lernen und Computational Science veröffentlicht. Die Forschung von Prof. Dr. Lyudmila Grigoryeva wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet; mehrere Projekte wurden auf erfolgreichen Antrag vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) sowie anderen öffentlich-nationalen Forschungsförderinstitutionen finanziert. Mehr zur Person und den Forschungsschwerpunkten.

Berufung Rita Kesselring: Prof. Dr. Rita Kesselring ist seit 1. August Assoziierte Professorin für Urban Studies.

Sie forscht zu globalen Interdependenzen des städtischen Lebens und den Möglichkeiten zivilgesellschaftlichen Handelns. Der regionale Schwerpunkt liegt neben der Schweiz auf dem Süden Afrikas, insbesondere Sambia und Südafrika, dessen Städte mitunter durch den Schweizer Rohstoffhandelssektor beeinflusst werden und mit dessen Forschenden sie in engem Austausch steht. Die Forschungsarbeit von Rita Kesselring ist gesellschaftlich und politisch von grosser Bedeutung und erscheint regelmässig in Schweizer Medien. Als erfahrene Hochschuldozentin gestaltet Prof. Dr. Rita Kesselring ihre Kurse durch Feldforschung für Studierende besonders interaktiv – um Handlungsspielräume für eine praxisorientierte Wissenschaft zu erkunden. Mehr zur Person und den Forschungsschwerpunkten.

Berufung Nina Reiser: Prof. Dr. Nina Reiser ist seit 1. August Assoziierte Professorin für Finanzmarktrecht.

Sie bringt mehrjährige Praxiserfahrung in verschiedenen Führungs- und Projektleitungsfunktionen bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA mit. Nina Reisers Forschungstätigkeit verbindet Grundlagenforschung in den Bereichen Finanzmarkt- und Gesellschaftsrecht mit Einsichten aus dem Berufsalltag bei der FINMA. So stellt sie sich beispielsweise Fragen, die sich bei Bewilligungsänderungen von Banken und Wertpapierhäusern ergeben. Gerade anlässlich anstehender Konsolidierungswellen wird ihr Spezialgebiet weiter an Aktualität gewinnen. Prof. Dr. Nina Reiser hat umfangreiche Lehrerfahrungen auf verschiedenen Stufen und wird am neugegründeten HSG Center for Financial Services Innovation (FSI-HSG) für Studierende die Brücke zwischen theoretischem und praktischem Wissen schlagen. Mehr zur Person und den Forschungsschwerpunkten.

Berufung Anna Sieben: Prof. Dr. Anna Sieben ist seit 1. August 2022 Assoziierte Professorin für Kultur- und Sozialpsychologie.

Zu ihren Forschungsinteressen gehören Prozesse des Wissenstransfers sowie die Frage, wie Wissen in verschiedenen kulturellen Kontexten adaptiert und verändert wird. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Forschung liegt auf der Untersuchung sozialpsychologischer Dynamiken in grossen Menschenmengen. Anna Sieben nutzt ethnographische Forschungsmethoden und widmet sich aktuell kulturübergreifender Elternschaft. Ihre Publikationen erscheinen regelmässig in internationalen peer-reviewed Journals wie Culture & Psychology. Im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit setzt Prof. Dr. Anna Sieben auf Interdisziplinarität und Forschungsbezogenheit; die Studierenden gewinnen Einblicke in die empirische Arbeit. Mehr zur Person und den Forschungsschwerpunkten.

