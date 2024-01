SwissFinTechLadies

Warum Risiko und Investorentypen zusammenhängen

Bild-Infos

Download

Warum Risiko und Investorentypen zusammenhängen

Warum Risiko und Investorentypen zusammenhängen

Die erste Frage beim Investieren ist die Frage nach Deinem Risikoappetit oder Deinem Sicherheits- und Stabilitätsbedürfnis. Das sind die beiden Pole, die es gibt. Entweder Sicherheit und daher kleinere, aber zuverlässige Rendite oder Risikofreude und eventuell Verlust. Jedoch stellen sich viele Investoren diese elementare Frage gar nicht und diejenigen, die nicht investieren, sondern zaudern oder nicht wissen, wo anfangen, stellen sich diese Frage vielleicht auch nicht. Jedoch ist es die wichtigste Frage beim Investieren überhaupt. Kenne Dich selbst in- und auswendig.

Welcher Investorentyp bist Du? Derjenige, der Stabilität will oder jener, der Abenteuer sucht? Willst Du eine zuverlässiges zweites Einkommen oder die Dopaminausschüttung eines grossen Gewinns? Letzteres ist eher etwas für Profis und Leute, die es sich leisten können, auch einmal Geld zu verlieren. Sie sagen dann, manchmal gewinnst Du an der Börse, manchmal an Erfahrung. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat dafür eigens seine Erwartenstheorie entworfen. Denn die meisten Menschen rutschen in Verlust hinein, weil sie nicht rechtzeitig verstehen wollen, dass ihr hochriskantes Investment sich nicht mehr erholt. Es ist elementar zu verstehen, wann eine Reallokation des Kapitals angesagt ist und auch das hängt ab von Deiner Erfahrung und Deinem Risikoappetit sowie Deinem Typ. Wenn Du nicht weisst, welcher Investorentyp Du bist, dann mach doch mit bei unserem Investortypen Quiz.

Jeder Investorentyp kann auf seine persönliche Weise erfolgreich sein. Letztlich definiert jeder Erfolg auch anders. Stelle Dir einfach vor, dass Du nicht viel Kapital zur Verfügung hast und auch nicht viel Risiko eingehen möchtest. Damit nimmst Du automatisch in Kauf, dass Deine Rendite auch niedriger ist, aber Du bist erfolgreich im Rahmen Deiner Möglichkeiten und Risikofreudigkeit gewesen.

Du wirst Dir am besten, bevor Du anfängst zu investieren darüber klar, wie es um Deine Persönlichkeit bestellt ist. Wenn Du Dir diese Fragen beantwortest hast, bist Du in der Lage zu entscheiden, welche Anlagen und auch welche Strategien langfristig für Deinen Lebenszyklus richtig sind.

Wir sprechen darüber in unserem Angel Training. Eine gute Möglichkeit, die richtigen Investitionsstrategen für Dich zu finden, ist unser Angel Training. Dort lernst Du nicht nur Deine Bedürfnisse in eine Anlagestrategie zu übersetzen, sondern auch Dich dort mit anderen Frauen zu vernetzen. Wir wollen Dich mit unserem Angel Training in die Lage versetzen, Deine Investitionsentscheidungen selbst fällen zu können und zwar mit holistischem Blick auf Dich, auf Deine Familie auf Deinen Lebenszyklus. Das bedeutet, Finanzwissen mit persönlichen Bedürfnissen zu vernetzen, Fortschrittskontrollen einzubauen und zumindest ein zweites Einkommen zu generieren.

Wir werden Dir in Kürze die unterschiedlichen Arten von Investorentypen vorstellen. Dort wirst Du Dich wahrscheinlich in einem der Typen wiederfinden und dann vielleicht darüber reflektieren, wie Du richtig investieren kannst und wie wir Dich dabei am besten unterstützen können.

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies