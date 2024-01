Tumi Inc.

TUMI WIRD OFFIZIELLER GEPÄCK-PARTNER DER PGA TOUR UND LPGA

New York und Daytona Beach, Florida, und Ponte Vedra Beach, Florida (ots/PRNewswire)

Die kultige, globale Lifestyle-Marke gibt mehrjährige Partnerschaften mit der PGA TOUR und der LPGA bekannt und ergänzt die Produktpalette von TUMI Sports um neue Golfkollektion

Die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI hat heute eine mehrjährige Partnerschaft mit der LPGA und der PGA TOUR bekannt gegeben und TUMI zum „Official Luggage" für beide Organisationen ernannt. Die Partnerschaft von TUMI mit der PGA TOUR und der LPGA bekräftigt das Engagement der Marke für den Aufbau bedeutender globaler Sportpartnerschaften, wie etwa mit dem Premier League-Team Tottenham Hotspur, McLaren Racing oder der Professional Tennis Players Association. Der Eintritt von TUMI in den Golfsport fällt mit der Premiere seiner ersten umfassenden Golfkollektion mit leistungsstarken und innovativen Produkten zusammen, die diese Sportart und deren Lebensstil repräsentieren.

Zum Auftakt der prestigeträchtigen Partnerschaften mit Sportlern und Sportlerinnen veranstaltet TUMI diese Woche auf der PGA Show in Orlando, US-Bundesstaat Florida, einen interaktiven Stand mit Produktpräsentationen, Auftritten von Influencern und weiteren Programmen vor Ort.

„Wir sind sehr erfreut, TUMI neben unseren Partnern der LPGA in der PGA TOUR-Familie willkommen zu heißen", so Jay Monahan, Commissioner bei PGA TOUR. „Diese Zusammenarbeit mit der LPGA unterstreicht die Werte von TUMI und unsere gemeinsamen Anstrengungen, diesen Sport zu fördern, indem wir ihn für alle öffnen."

„Wir begrüßen diese spannende Partnerschaft mit TUMI als offiziellen Gepäck-Partner der LPGA und der PGA TOUR", kommentiert Mollie Marcoux Samaan, Commissioner bei der LPGA. „Diese Partnerschaft spiegelt nicht nur unser gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen wider, sondern bringt auch unseren gemeinsamen Einsatz für eine weltweite Stärkung von Frauen im Sport zum Ausdruck. Als globale Tour mit Stopps in 10 Ländern rund um den Globus passt die innovative Golfkollektion von TUMI perfekt zur LPGA. Unsere Partnerschaft wird den Spirit von Entschlossenheit, Qualität und Stil vermitteln, der die LPGA und TUMI miteinander verbindet. Wir freuen uns auf eine enge Kooperation zwischen der LPGA, der PGA TOUR und TUMI, um die Entwicklung und Erfolge unserer Athleten auf und neben dem Platz zu feiern."

„Die PGA TOUR freut sich, TUMI in unserer Familie willkommen zu heißen und diese unverwechselbare Lifestyle-Marke unseren Athleten und Fans weltweit zu präsentieren", erklärt Brian Oliver, Executive Vice President, Corporate Partnerships, für PGA TOUR. „Alle Freizeit- und Profigolferinnen und -golfer werden ab sofort vom Zugang zu den einzigartigen Produkten und Stil von TUMI profitieren, nun da TUMI offiziell in den Golfbereich einsteigt."

„Wir fühlen uns geehrt durch die Partnerschaften mit der PGA TOUR und der LPGA und freuen uns darauf, die Leistungen dieser weltweit bekannten Sportlerinnen und Sportler zu feiern", kommentiert Andrew Dawson, President bei TUMI. „Wir bei TUMI entwickeln uns kontinuierlich weiter, um den Bedürfnissen und Interessen unserer Verbraucher und Zielgruppen auch künftig gerecht zu werden. Die stärkere Ausrichtung auf unsere Community von Leistungs- und Freizeitsportlerinnen und -sportlern war ein bewusster und authentischer Schritt unserer Marke."

Die Golfkollektion ist von der Leidenschaft des Sports inspiriert und trägt die DNA von TUMI. Sie bietet die für die Marke charakteristische Strapazierfähigkeit, leistungsstarke Materialien und ein innovatives Design. Das Highlight der Kollektion sind die Golftaschen mit Merkmalen wie Softtouch-Polsterung, USB-C-Ladeanschlüssen und Kühltaschen, die auf die Anforderungen während des Spiel abgestimmt sind. Monogrammierbare Aufnäher ermöglichen eine zusätzliche Personalisierung, die nur TUMI bietet. Weitere Lifestyle-Taschen und Accessoires wie Duffel, Divot-Tools, Tee- und Balltaschen, Schlägerhüllen und vieles mehr wurden so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das Angebot einfügen.

Jedes Stück der Kollektion wurde mit Blick auf die hohen Anforderungen des professionellen Golfsports entwickelt und mit höchsten technischen Details entworfen, damit Spielerinnen und Spieler auf und neben dem Golfplatz Bestleistungen erzielen können. Die Preisspanne der Golf- und Reisetaschen aus der Kollektion reicht von 795 bis 1.595 USD. Zusätzliche Taschen und Accessoires liegen zwischen 125 und 650 USD.

Die Kollektion ist weltweit exklusiv auf TUMI.com erhältlich und wird ab diesem Frühjahr in ausgewählten TUMI Stores, Golfclubs und einigen Kaufhäusern angeboten. Außerdem werden ausgewählte Artikel während des ganzen Jahres bei den Turnieren der PGA TOUR und der LPGA Tour weltweit in Pop-ups vorgestellt. Um mehr über die Sportpartnerschaften von TUMI zu erfahren, besuchen Sie TUMI.com/About.

Informationen zu TUMI Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Business-, Reise- und Performance-Luxusartikel, die alle Aspekte des Lebens unterwegs bereichern, vereinfachen und verschönern sollen. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Mehr über TUMI finden Sie auf TUMI.com.

TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Informationen zur LPGA Die Ladies Professional Golf Association (LPGA) ist der weltweit führende Verband für den Profi-Golfsport von Frauen. Die LPGA, die 1950 von 13 Pionierinnen gegründet wurde und deren Mitglieder heute aus mehr als 60 Ländern kommen, ist die älteste professionelle Frauensportorganisation. Durch die LPGA Tour, die Epson Tour, die LPGA Professionals und ein Joint Venture mit der Ladies European Tour bietet die LPGA Profisportlerinnen die Möglichkeit, ihre Ambitionen im Golfsport auf höchstem Niveau zu verwirklichen. Neben den Profitouren und den Akkreditierungsprogrammen für Trainerinnen und Trainer betreibt die LPGA eine vollständig integrierte Stiftung, die durch ihre Programme zur Nachwuchsförderung erstklassige Angebote für Golferinnen ermöglicht, sowie über die LPGA Amateurs Division, die ihren Mitgliedern Spiel- und Trainingsmöglichkeiten rund um den Globus anbietet. Mit dieser einzigartigen Plattform will die LPGA Mädchen und Frauen auf und neben dem Golfplatz inspirieren und fördern.

Folgen Sie der LPGA online auf www.LPGA.com und auf ihren mobilen Apps. Beteiligen Sie sich an der Diskussion in den sozialen Medien auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram und YouTube.

Informationen zur PGA TOUR Die PGA TOUR präsentiert die herausragendsten Spielerinnen und Spieler des Golfsports, um Fans, Partner und Communitys weltweit zu begeistern, zu inspirieren und positiv zu verändern.

Die PGA TOUR mit Sitz in Ponte Vedra Beach, US-Bundesstaat Florida, richtet die Turniere der PGA TOUR, PGA TOUR Champions, Korn Ferry Tour und PGA TOUR Americas aus und verwaltet die PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry und die PGA TOUR University. Die TOUR-Mitglieder sind die besten Spielerinnen und Spieler der Welt aus 29 Ländern und Territorien. Die PGA TOUR setzt die größten Momente des Sports in Szene, in denen Geschichte und Vermächtnis auf dem Spiel stehen. Die PGA TOUR unterhält langjährige nationale Vertriebspartnerschaften für die Übertragung auf CBS, NBC und Golf Channel und den Video-Streaming-Service auf ESPN+. International wird die PGA TOUR in über 200 Ländern und Territorien in 28 Sprachen über 44 Sende- und Digitalpartner übertragen. Praktisch alle Turniere sind als gemeinnützige Organisationen angelegt, um das Spendenaufkommen zu maximieren. Bis heute haben die Turniere aller Touren mehr als 3,64 Milliarden USD eingenommen.

Fans können der PGA TOUR über die neue PGA TOUR-App und PGATOUR.COM sowie über soziale Medienkanäle folgen, darunter Facebook, Instagram (auf Spanisch, Koreanisch und Japanisch), LinkedIn, TikTok, X (auf Englisch und Spanisch), WhatsApp (auf Englisch und Spanisch), WeChat, Weibo, Toutiao, Douyin und LINE.

