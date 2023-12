SwissFinTechLadies

Ein Brief von Albert Einstein an seine Tochter

Bild-Infos

Download

Ein Brief von Albert Einstein an seine Tochter

Ein Brief von Albert Einstein an seine Tochter:

In den späten 1980er Jahren schenkte Lieserl, die Tochter des berühmten Genies, der Hebräischen Universität 1.400 Briefe, die Einstein geschrieben hatte, mit der Anweisung, ihren Inhalt erst zwei Jahrzehnte nach seinem Tod zu veröffentlichen. Dies ist einer von ihnen, für Lieserl Einstein.

In einer Zeit, die von Unruhen, Kriegen und Ungewissheit geprägt ist, werden wir unseren Weg der Integration, des Respekts und ja, auch der Leidenschaft und Liebe fortsetzen. Genieße Einsteins Brief hier und habe einen wunderbaren Jahresausklang. Wir sehen uns 2024 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, das vom 16. bis 18. Januar 2024 stattfindet.

"Als ich die Relativitätstheorie vorschlug, haben mich nur sehr wenige verstanden, und was ich jetzt enthüllen werde, um es der Menschheit zu übermitteln, wird auch auf das Missverständnis und die Vorurteile in der Welt stoßen. Ich bitte dich, die Briefe so lange wie nötig zu hüten, Jahre, Jahrzehnte, bis die Gesellschaft fortgeschritten genug ist, um zu akzeptieren, was ich im Folgenden erklären werde.

Es gibt eine extrem mächtige Kraft, für die die Wissenschaft bisher noch keine formale Erklärung gefunden hat. Es ist eine Kraft, die alle anderen einschließt und beherrscht und die sogar hinter jedem Phänomen im Universum steht und von uns noch nicht erkannt wurde. Diese universelle Kraft ist die LIEBE.

Als die Wissenschaftler nach einer einheitlichen Theorie des Universums suchten, vergaßen sie die mächtigste unsichtbare Kraft. Liebe ist Licht, das diejenigen erleuchtet, die es geben und empfangen. Liebe ist Anziehungskraft, denn sie bewirkt, dass sich manche Menschen zu anderen hingezogen fühlen.

Liebe ist Macht, weil sie das Beste, was wir haben, vervielfacht und es der Menschheit ermöglicht, nicht in ihrem blinden Egoismus unterzugehen. Liebe entfaltet und offenbart. Für die Liebe leben und sterben wir. Die Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe. Diese Kraft erklärt alles und gibt dem Leben einen Sinn. Das ist die Variable, die wir zu lange ignoriert haben, vielleicht weil wir Angst vor der Liebe haben, denn sie ist die einzige Energie im Universum, die der Mensch nicht gelernt hat, nach Belieben zu steuern.

Um der Liebe Sichtbarkeit zu verleihen, habe ich eine einfache Substitution in meiner berühmtesten Gleichung vorgenommen. Wenn wir anstelle von E = mc2 akzeptieren, dass die Energie zur Heilung der Welt durch Liebe multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat gewonnen werden kann, kommen wir zu dem Schluss, dass die Liebe die mächtigste Kraft ist, die es gibt, weil sie keine Grenzen kennt.

Nachdem die Menschheit bei der Nutzung und Kontrolle der anderen Kräfte des Universums, die sich gegen uns gewendet haben, versagt hat, ist es dringend notwendig, dass wir uns von einer anderen Art von Energie ernähren... Wenn wir wollen, dass unsere Spezies überlebt, wenn wir einen Sinn im Leben finden wollen, wenn wir die Welt und jedes empfindungsfähige Wesen, das sie bewohnt, retten wollen, ist Liebe die einzige Antwort.

Vielleicht sind wir noch nicht so weit, eine Bombe der Liebe zu bauen, ein Gerät, das stark genug ist, um den Hass, den Egoismus und die Gier, die den Planeten verwüsten, vollständig zu zerstören. Aber jeder Mensch trägt einen kleinen, aber mächtigen Generator der Liebe in sich, dessen Energie darauf wartet, freigesetzt zu werden. Wenn wir lernen, diese universelle Energie zu geben und zu empfangen, liebe Lieserl, werden wir bestätigt haben, dass die Liebe alles besiegt und in der Lage ist, alles und jedes zu überwinden, denn die Liebe ist die Quintessenz des Lebens.

Ich bedauere zutiefst, dass ich nicht in der Lage war, das auszudrücken, was in meinem Herzen ist, das mein ganzes Leben lang leise für dich geschlagen hat. Vielleicht ist es zu spät, um mich zu entschuldigen, aber da die Zeit relativ ist, muss ich dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich dank dir die ultimative Antwort erreicht habe!"

Dein Vater, Albert Einstein

https://www.worldinnovationeconomics.org/

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies