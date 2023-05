SwissSkills

Genf und SwissSkills kandidieren für die EuroSkills 2029

Bild-Infos

Download

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills, Donnerstag, 4. Mai 2023

Genf und SwissSkills kandidieren für die EuroSkills 2029

Im Jahr 2029 sollen die europäischen Berufsmeisterschaften «EuroSkills» erstmals in der Schweiz stattfinden. Basel, Genf und St. Gallen haben sich für die Austragung der EuroSkills beworben. Der Stiftungsrat von SwissSkills hat sich nach einer ausführlichen Prüfung der drei Kandidatur-Dossiers entschieden, zusammen mit Genf für die Austragung der EuroSkills 2029 zu kandidieren.

Im Herbst 2022 hat SwissSkills in Abstimmung mit dem Eidgenössischen Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF das Interesse zur Durchführung einer EuroSkills in der Schweiz bei «WorldSkills Europe» deponiert und die Suche nach einem geeigneten Host gestartet.

Drei hochwertige Bewerbungsdossiers

SwissSkills ist sehr erfreut, dass mit Basel, Genf und St. Gallen gleich drei Regionen Interesse bekundet und ein professionelles und hochwertiges Bewerbungsdossier eingereicht haben. Nach eingehender Prüfung fiel der Entscheid zugunsten von Genf. Der Stiftungsrat von SwissSkills ist überzeugt, dass mit Genf eine internationale Strahlkraft und eine passende Hotel- und Eventinfrastruktur geboten wird sowie ein grosses Potential für die Förderung der dualen Berufsbildung in der Region vorhanden ist.

«Zuversichtlich und überzeugt»

Die kandidierenden Nationen haben bis Ende Juni 2023 Zeit, ihre Bewerbungsdossiers bei WorldSkills Europe einzureichen. Anschliessend erfolgt eine Prüfung der Kandidaturen vor Ort. Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt im Frühjahr 2024 an der Generalversammlung von WorldSkills Europe. André Burri, Geschäftsführer von SwissSkills, blickt zuversichtlich auf die Schweizer Kandidatur: «Um den Zuschlag zu erhalten, werden der Standort Genf und die Stiftung SwissSkills in den kommenden zwei Monaten intensiv an der Perfektionierung der Bewerbung arbeiten. Wir sind zuversichtlich und überzeugt, zusammen mit Genf grosse Chancen eines Zuschlags für die EuroSkills 2029 zu erhalten.»

Die Schweiz hat die seit 2008 im Zweijahresrhythmus stattfindenden EuroSkills noch nie durchgeführt. Dies im Gegensatz zu den WorldSkills, welche 1968 in Bern und 1997 wie auch 2003 in St. Gallen stattfanden. Die EuroSkills sind die grösste Veranstaltung zum Thema Berufsbildung und Kompetenzen in Europa. Dabei werden während fünf Tagen rund 600 Berufsfachkräfte an 40 Wettkämpfen antreten. Teilnahmeberechtigt sind Personen bis maximal 25 Jahre. Sollte die Schweiz von WorldSkills Europe den Zuschlag für die EuroSkills 2029 in Genf erhalten, werden 80’000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Weitere Informationen unter:

www.worldskillseurope.org

www.swiss-skills.ch

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: André Burri, Tel. +41 31 552 05 15, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch