SwissFinTechLadies

WEF by SwissFinTechLadies

Bild-Infos

Download

WEF by SwissFinTechLadies

WEF by SwissFinTechLadies

Die SwissFinTechLadies organisieren am WEF am 17.1.2024 eine Stunde lang spannende und inspirierende Paneldiskussionen und Firesitechats zum Thema Geld, Nachhaltigkeit und Leadership in Fintech und Wealth Managementunternehmen.

Doch damit nicht genug!

Unter der Schirmherrschaft der SwissFintechLadies pitchen Fintechs, WealthTech Unternehmen und RegTechs, die von Frauen geführt sind, um das Geld internationaler Investoren.

Die Börse Bern überträgt live.

Sei dabei bei diesem Durchbruch der weiblichen Fintech Start-ups!

Als Investor, als Kunde, als Multiplikator oder als Brückenbauer. Freu Dich auf ein spannendes Event in Davos.

Hier gehts zur Website World Innovation Economics | Innovations| Startups| Investors | Dav...

Wann und wo?

SwissFinTech Hour Am 17.1.2024 von 9-10 h

Adresse Oberwiesstr. 3, Davos

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies