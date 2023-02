Huawei

5G, 3 Jahre = 4G, 5 Jahre - Betreiber melden Erfolge nach der ersten Runde von 5G-Bereitstellungen

Huawei hat den 5G Business Success Summit auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) einberufen. Peng Song, Präsident von Huawei ICT Strategy & Marketing, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Vielfältige Wege zur Monetarisierung und zur Beschleunigung des Geschäftserfolgs von 5G". In seiner Rede stellte er fest, dass die Erfolge, die 5G in den ersten drei Jahren erzielt hat, denen von 4G in den ersten fünf Jahren entsprechen und dass führende Betreiber bereits den Erfolg der ersten Runde der 5G-Entwicklung feiern, die der Branche ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens gegeben haben. 5G wird diesen Erfolg aufrechterhalten, wenn sein Wert in den ToC-, ToH- und ToB-Sektoren weiter entfesselt werden kann.

Während seiner Rede merkte Hr. Peng an, dass die weltweite Benutzerdurchdringungsrate von 5G in den ersten drei Jahren der von 4G in den ersten fünf Jahren entspricht. Betreiber, die während der ersten Bereitstellungsrunde eine 5G-Benutzerdurchdringung von über 20 % meldeten, verzeichneten ein deutliches Wachstum der Mobilfunkeinnahmen. In der Zwischenzeit diversifizieren sich Geräte, Inhalte, Erfahrungen und Geschäftsmodelle, da immer mehr Betreiber und Partner 5G nutzen. Dies ist ein Beweis für eine Marktverschiebung von risikobasierter zu ertragsbasierter Entscheidungsfindung, um den Geschäftserfolg noch sicherer zu machen. Huawei stellte fest, dass eine schnelle Migration von 5G-Nutzern und -Traffic der Schlüssel ist: Wenn ein Betreiber innerhalb von drei Jahren 30 % des Traffics zu 5G eMBB migrierte, dauerte es weniger als vier Jahre bis zur Rentabilität. Diese Dauer wäre noch kürzer, wenn der Betreiber auch FWA- und ToB-Dienste einsetzen würde.

ToC: Die Differenzierung des Erlebnisses ist ein neues Paradigma der Netzwerkmonetarisierung

5G-Netzwerke nutzen leistungsstarke Funktionen, um unterschiedlichen Benutzern ein differenziertes Erlebnis zu bieten. So können Betreiber beispielsweise garantierte Downlink-Bitraten für VIP-Nutzer und ein gutes Erlebnis für Uplink-Dienste bieten. Betreiber in China haben bereits damit begonnen, dieses neue Paradigma zu erkunden.

ToH: 5G FWA ist ein schnell zum Erfolg führender Home-Breitbandservice mit glasfaserähnlichem Erlebnis

Ende des Jahres 2022 hatten 95 Betreiber 5G- FWA-Dienste für mehr als 10 Millionen Heimnutzer kommerziell eingeführt. Mit seiner schnellen Bereitstellung, einem guten Erlebnis, niedrigen Kosten und hoher Energieeffizienz ersetzt 5G FWA nach und nach alte Kupferleitungen in entwickelten Märkten und ermöglicht den Breitbandzugang zu Hause in aufstrebenden Märkten. Betreiber in Europa, dem Nahen Osten und Afrika haben hervorragende Ergebnisse gemeldet.

ToB: Private 5G-Netzwerke sind der Schlüssel zur Erforschung des digitalen blauen Unternehmensozeans

Herr Peng ist der Ansicht, dass Betreiber über private 5G-Netzwerke umfangreiche Dienstverbindungen mit Unternehmen aufbauen können und somit einen Marktraum für die digitale Transformation von Unternehmen schaffen können, der drei bis zehn Mal größer ist als der Markt für private Netzwerke. Dies wird auch den Verkauf von Mehrwertdiensten wie unter anderem Cloud, Datenzentren und F5Gvorantreiben. Der aktuelle Markt für private 5G-ToB-Netzwerke außerhalb Chinas entwickelt sich rasant. Allein im Jahr 2022 hat sich die Gesamtzahl der aufgebauten Netzwerke verdoppelt. Dieses Zukunftspotenzial ist noch größer.

Herr Peng merkte abschließend an, dass es bei 5G nicht nur um einen wirtschaftlichen Wert für die Betreiber geht, sondern auch um einen enormen sozialen Wert. Huawei ruft globale Netzbetreiber und Industriepartner auf, sich seinem GUIDE-Business-Blueprint anzuschließen und das Potenzial von 5G-Netzen von „5Good to 5Great" weiter freizusetzen.

Datenunterstützung: Laut den neuesten GSMA- und GSA-Statistiken wurden bis Dezember 2022 weltweit mehr als 240 5G-Netze kommerziell genutzt, über 1.700 verschiedene Arten von 5G-Terminals wurden auf den Markt gebracht und die Zahl der 5G-Benutzer hatte 1 Milliarde überschritten. Darüber hinaus war der ARPU der 20 weltweit führenden Betreiber um 10 % gestiegen, was 1 % über dem globalen Ausgangswert liegt.

