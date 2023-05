Admicasa Holding AG

Änderung Veranstaltungszeit!

Abschaffung von Managementgebühren für Vorsorgegelder der 2. Säule

Zürich (ots)

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die für kommenden Montag, 22.05.2023, geplante Medien- und Informationsveranstaltung aufgrund der grossen Nachfrage von 10.00 Uhr auf 14.00 Uhr verschoben werden muss. Für die Veranstaltung von 14.00 Uhr wird uns ein grösserer Saal beim Kaufmännischen Verband in Zürich zur Verfügung stehen.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, zu diesem neuen Zeitpunkt teilzunehmen, bitten wir um Benachrichtigung, damit wir für Sie gegebenenfalls eine alternative Lösung finden können.

Wir sind uns bewusst, wie wichtig Ihr Engagement und Ihre Zeit sind, und möchten uns für allfällige Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Es freut uns, Sie bei der Medien- und Informationsveranstaltung begrüssen zu dürfen und stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

*****

Datum / Zeit: Montag, 22. Mai 2023 / 14.00 Uhr

Ort: Kaufmännischer Verband Zürich (kfmv), Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich, 1. Stock, Eingang via Talacker 34, 8001 Zürich

Referenten: Serge Aerne, Präsident des Verwaltungsrates, Admicasa Holding AG (BX/ADMI) und André Schlatter, Präsident Stiftungsrat Immobilien-Anlagestiftung Terra Helvetica, Rechtsanwalt

Der Anlass wird moderiert von Frau Ursula Diebold

Die Veranstaltung richtet sich an die Vertreterinnen und Vertreter aller politischen Parteien, Pensionskassen und Anlagestiftungen, Parlamentarierinnen und Parlamentarier der nationalen und kantonalen Parlamente sowie an die Bundes- und Kantonsverwaltungen in den Bereichen des BVG und der Sozialversicherungen. Zur Veranstaltung sind auch die Medien eingeladen.