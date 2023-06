Österreichs Wanderdörfer

Die Sieger:innen des 3. Content Creator Events von Österreichs Wanderdörfer

19. Juni 2023: Vergangenes Wochenende fand in der Region Seefeld - Tirols Hochplateau, das dritte Content Creator Event von Österreichs Wanderdörfer statt. Teams aus Deutschland und Österreich kämpften in einigen Challenges um den “Wandersommer deines Lebens”. Eine Fachjury wählte schließlich die 3 Gewinnerteams aus, die im kommenden Sommer 6 Wochen lang 10 Traumregionen erwandern werden.

Content Creator kreieren Inhalte. Das heißt, sie fotografieren, produzieren Videos, fliegen unterschiedliche Drohnen, schreiben Texte und sind im Kern multimediale Geschichtenerzähler:innen. Für den “Wandersommer deines Lebens” schicken Österreichs Wanderdörfer 3 Content Creator Teams 6 Wochen durch 10 Wanderregionen in ganz Österreich. Dort nehmen sie die Community der Wanderdörfer via Instagram (@wanderdoerfer), Facebook und TikTok mit auf ihre Abenteuer in den Bergen. Die 3 Siegerteams wurden letztes Wochenende am Content Creator Event gekürt.

Die Challenges

Ausgehend von ihrem Basislager, dem Boutique Hotel HENRI waren die Finalteams dieses Jahr auf insgesamt 10 Wanderungen in der Region Seefeld unterwegs und fotografierten, filmten und erzählten Geschichten aus den Bergen rund um Tirols Hochplateau zwischen Karwendel und Wettersteingebirge.

Sie kamen, kreierten und siegten

Auf Basis der produzierten Geschichten und Bilder wählte die Jury von Österreichs Wanderdörfer schließlich 3 Gewinnerteams aus, was eine ganz eigene Challenge war, wie Organisatorin Johanna Prorok erzählt: “Wir waren wirklich überwältigt von der Qualität, die uns die Teams in so kurzer Zeit abgeliefert haben. In der Jury haben wir bis halb 4 Uhr Früh debattiert, wer gewinnen soll.”

Schließlich einigten sich die Jurymitglieder auf diese 3 Teams:

Frederick Reiter ( @frederickreiter) & Laura Mugavero ( @lalamugavero): Das kreative Pärchen aus Wien überzeugte durch einzigartiges Storytelling. Frederick ist Cinematographer und FPV-Drohnen-Pilot und Laura arbeitet als Foto- und Videografin.

Das kreative Pärchen aus Wien überzeugte durch einzigartiges Storytelling. Frederick ist Cinematographer und FPV-Drohnen-Pilot und Laura arbeitet als Foto- und Videografin. Melanie Többe ( @melanietoebbe) & Anita Kleinschmidt ( @queenofadventure): Anita ist FPV-Drohnen-Pilotin und Melanie ist professionelle Fotografin. Beide sind leidenschaftlich gerne in den Bergen unterwegs.

Anita ist FPV-Drohnen-Pilotin und Melanie ist professionelle Fotografin. Beide sind leidenschaftlich gerne in den Bergen unterwegs. Nico Seymour ( @npsfilm) & Katja Egerer ( @kathi_photographyxoxo): Das Pärchen kommt aus dem Allgäu und ist in den Bergen daheim. Nico ist Outdoor-Fotograf und ein Garant für atemberaubende Bilder.

Routenverlauf & Partner

Die 3 Teams werden auf traumhafte Berge wandern, in wunderschönen Wanderhotels wohnen, mit dem nagelneuen vollelektrischen Jeep® AVENGER durch die Landschaften gleiten und sich am Gipfel mit leckeren Manner Schnitten belohnen. Für die perfekte Tourenplanung und Navigation am Berg vertrauen die Teams selbstverständlich auf die App komoot.

Die diesjährige Route führt die Teams auf Weitwanderwegen im alpinen Westen Österreichs durch die Regionen Lech Zürs, TirolWest, Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern & an den Hochkönig. Mit dem Ziel, die schönsten Berg- und Gebirgsseen zu erleben, tauchen die Content Creator in die Regionen Fuschlseeregion, Dachstein West und das Großarltal ein. Für den krönenden Abschluss erwandern sie sich Hochgenussmomente in den malerischen Regionen Murau, Mittelkärnten und Südsteiermark.

