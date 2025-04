MSC Cruises GmbH

Die MSC World America wurde letzte Nacht in einer glamourösen Zeremonie in Miami getauft

München (ots)

Patin Drew Barrymore taufte in Begleitung von Hollywood-Star Orlando Bloom das spektakuläre Flaggschiff

Die Veranstaltung fand in Miami, am neuen, kürzlich eingeweihten MSC Miami Cruise Terminal statt

MSC Cruises taufte gestern Abend das neue Flaggschiff, die MSC World America. Die feierliche Zeremonie fand vor dem neuen MSC Miami Cruise Terminal statt, dem modernsten Kreuzfahrtterminal der Welt.

Als Höhepunkt der Veranstaltung taufte Drew Barrymore feierlich die MSC World America nach maritimer Tradition und löste den Mechanismus aus, der die Champagnerflasche am Bug des Schiffes zerschellen ließ. Sie wurde von Orlando Bloom begleitet, der zusammen mit Drew Barrymore in der MSC Cruises TV-Kampagne "Lets Holiday" mitspielte, die zu Jahresbeginn in den USA ausgestrahlt wurde.

Drew Barrymore, Schauspielerin und Moderatorin der Drew Barrymore Show, dazu:

"Es ist eine große Ehre, die Taufpatin der MSC World America zu sein. Meine Leidenschaft für das Reisen begleitet mich schon mein ganzes Leben - sie inspiriert mich und hat mir unvergessliche Erinnerungen geschenkt. Millionen Menschen werden an Bord dieses Schiffs ihre eigenen, wunderschönen Erinnerungen schaffen.

Die Gäste wurden mit einem glamourösen Galadinner und atemberaubenden Performances verwöhnt, der krönende Abschluss des Abends war eine spektakuläre Drohnen- und Feuerwerks-Show über der Skyline von Miami. Nach der feierlichen Taufzeremonie begeben sich die Gäste auf eine zweitägige Reise zur Privatinsel von MSC Cruises auf den Bahamas: Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Das hochmoderne neue Flaggschiff ist das zweite Schiff der World Class von MSC Cruises. Es bietet eine neue Welt der Kreuzfahrt, indem es innovative Locations, Entertainment-Highlights und kulinarische Konzepte vereint.

Die MSC World America bricht am 12. April 2025 zu ihrer ersten regulären Kreuzfahrt auf und verbringt ihre Premierensaison in der Karibik mit Heimathafen Miami. Sie unternimmt abwechselnd 7-Nächte-Routen in die östliche und westliche Karibik mit Stopps in Puerto Plata (Dominikanische Republik), San Juan (Puerto Rico), Costa Maya und Cozumel (beides Mexiko) sowie auf der Insel Roatán (Honduras). Alle Reisen beinhalten zudem einen Besuch auf Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Weitere Informationen zu den Karibik-Routen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.

Über die MSC World America

Die MSC World America vereint europäisches Design mit amerikanischem Komfort und bietet den Gästen so ein unvergessliches Kreuzfahrterlebnis.

Der für das neue World-Class-Schiff charakteristische Bug erhebt sich senkrecht aus der Wasserlinie und das Y-förmige Heck öffnet sich zur beeindruckenden Outdoor "World Promenade". Insgesamt erstreckt sich die MSC World America über 22 Decks, ist mehr als 47 Meter breit, verfügt über 2.614 Kabinen und bietet mehr als 40.000 m2 öffentliche Bereiche.