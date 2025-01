Stefanini Group

Stefanini in der deutschen IT-Sourcing-Studie 2024 von Whitelane Research als „ExceptionalPerformer" gewürdigt

Globaler Technologiepartner Stefanini glänzt im Zufriedenheits-Ranking bei den Workplace Services

Stefanini, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen und zuverlässiger Innovationspartner, wird in der „2024 German IT Sourcing Study" von Whitelane Research als „ExceptionalPerformer" in der Kategorie „Workplace Services" aufgeführt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die konsequente Ausrichtung von Stefanini auf die Bereitstellung innovativer, skalierbarer und kundenorientierter Arbeitsplatzlösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse deutscher Unternehmen zugeschnitten sind.

Stefanini belegt den 1. Platz bei der Kundenzufriedenheit im Bereich Workplace Services in Deutschland und unterstreicht damit sein Engagement, seinen Kunden qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten.

Die Studie für das Jahr 2024 basiert auf den Erkenntnissen von mehr als 280 Unternehmen in Deutschland, die IT-Leistungen einkaufen, und wertet mehr als 900 IT-Sourcing-Beziehungen aus. Die Aufnahme von Stefanini in die Liste der ExceptionalPerformer unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, kontinuierlich hervorragende Leistungen zu erbringen und sich das Vertrauen und die Loyalität seiner Kunden zu verdienen.

„Wir bei Stefanini sind der Meinung, dass jede Arbeitsplatzlösung so dynamisch sein sollte wie die Menschen, für die sie entwickelt wurde", sagt Rik Demeulemeester, VP of Sales der Stefanini Group. „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement unserer Teams und unser Bestreben, Unternehmen in Deutschland mit transformativen Lösungen zu unterstützen, die die Effizienz und die Innovationskraft steigern."

Der Bericht identifiziert Workplace Services als einen kritischen Bereich für das Wachstum beim Outsourcing, da Unternehmen zunehmend nach Partnern suchen, die sichere, innovative und kostengünstige Lösungen anbieten können. Die gute Platzierung von Stefanini spiegelt die Fähigkeit wider, diesen Anforderungen mit Flexibilität und Kreativität zu begegnen und Kunden bei der Bewältigung der sich wandelnden Herausforderungen in der heutigen Wettbewerbslandschaft zu unterstützen.

Highlights der Studie

Die 2024 German IT Sourcing Study von Whitelane Research bietet tiefe Einblicke in die IT-Sourcing-Trends und die Leistungsfähigkeit von Dienstleistern. Die Anerkennung von Stefanini unterstreicht die Stärken des Unternehmens in folgenden Bereichen:

Bereitstellung von kundenorientierten Workplace Services , die den Betrieb optimieren und die Benutzererfahrung verbessern.

, die den Betrieb optimieren und die Benutzererfahrung verbessern. Unterstützung der digitalen Transformation und Innovation durch maßgeschneiderte, zuverlässige Lösungen.

und Innovation durch maßgeschneiderte, zuverlässige Lösungen. Aufbau von Vertrauen und langfristigen Partnerschaften, was sich in hohen Zufriedenheits- und Bindungsquoten widerspiegelt.

Driving Excellence for the Future

Stefanini investiert weiterhin in Spitzentechnologien und innovative Verfahren, um den sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Mit einem Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, befähigt Stefanini Organisationen, ihre Ziele zu erreichen, und stellt sicher, dass sie in einer zunehmend digitalen Welt die Nase vorn haben.

Anhaltende Exzellenz spiegelt sich im NPS wider

Erfolg erfordert Anpassungsfähigkeit, Innovation und ein unerschütterliches Engagement für die Kundenzufriedenheit. Der Net Promoter Score (NPS) von Stefanini EMEA aus dem Jahr 2024 mit einem Wert von 73,8 verdeutlicht dieses Engagement für außergewöhnliche Kundenerlebnisse. Nach NPS-Werten von 66 im Jahr 2021, 63,4 im Jahr 2022, 65,4 im Jahr 2023 und schließlich dem beeindruckenden Wert von 73,8 im Jahr 2024 war dies das vierte Jahr erfolgreiche Jahr in Folge. Dieser stetige Aufwärtstrend beim NPS spiegelt das unermüdliche Streben von Stefanini nach Spitzenleistungen und die Fähigkeit des Unternehmens wider, sich an die sich verändernden Kundenbedürfnisse anzupassen.

Informationen zu Whitelane Research

Whitelane Research Whitelane Research ist ein führendes unabhängiges Forschungsunternehmen, das sich auf die IT-Beschaffung in Europa spezialisiert hat. Seit über einem Jahrzehnt liefern wir mit unseren renommierten Studien, die das Feedback von mehr als 2.000 Kundenunternehmen enthalten, die jährlich über 5.000 IT-Beschaffungsbeziehungen bewerten, wertvolle Erkenntnisse. Mit mehr als 500 umfassenden Interviews mit IT-Führungskräften, die jedes Jahr durchgeführt werden, ist Whitelane Research die maßgebliche Autorität, wenn es darum geht, die leistungsstärksten Dienstleister in Europa zu identifizieren.

Informationen zu Stefanini

Seit mehr als 35 Jahren ist Stefanini ein zuverlässiger Partner für globale Technologielösungen, der Unternehmen dabei hilft, Komplexität zu bewältigen und neue Möglichkeiten zu erschließen. Von Workplace Services bis hin zur digitalen Transformation und darüber hinaus liefert Stefanini skalierbare, nachhaltige und kundenorientierte Lösungen, die zu messbarem Erfolg führen.

Weitere Informationen über die Anerkennung von Stefanini in der deutschen IT-Sourcing-Studie 2024 finden Sie unter https://whitelane.com/germany-2024/.

