Die Stefanini Group eröffnete in Michigan, USA, ein Center for AI Excellence, das sich mit KI-Lösungen befasst

Southfield, Mich.

Die Stefanini Group, ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar, das auf digitale Lösungen spezialisiert ist und Standorte in 41 Ländern hat, hat das Center of AI Excellence in Southfield (Michigan, USA) eröffnet. Diese neue Initiative widmet sich Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Dieses neue Zentrum wird es der Gruppe ermöglichen, innovative und erstklassige KI-Tools zu entwickeln, die die Produktivität intern fördern und die Bedürfnisse der Kunden im gesamten globalen Portfolio des Unternehmens erfüllen.

Das Büro in Southfield beschäftigt 30 Teammitglieder, die sich mit KI-Lösungen befassen. Weltweit arbeiten 400 Mitarbeiter von Stefanini ausschließlich an der Entwicklung von KI-Lösungen.

„Stefanini arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit KI, und wir wollten die enorme Wirkung feiern, die diese Technologie auf unser Team, unsere Kunden und unsere Gemeinschaften hatte. KI berührt nahezu jeden Aspekt unseres Geschäfts, und wir sind stolz darauf, branchenführende Lösungen zu entwickeln, die den Menschen mehr Zeit für kreative Arbeit lassen" , sagt Marco Stefanini, Gründer und globaler Geschäftsführer von Stefanini.

Das neue Center for AI Excellence wird als Ort des Brainstormings und der Weiterbildung von Stefaninis Partnern, Kunden, Mitarbeitern und der Community rund um KI dienen. Da die Niederlassung in Southfield bereits weltweit führend bei den KI-Lösungen des Unternehmens ist, bot sie sich für die neue Initiative geradezu an.

„Da KI-Tools in jedem Bereich unseres Unternehmens Einzug gehalten haben, haben wir erkannt, dass wir ein eigenes Team für die Erforschung, Prüfung und Implementierung von KI-Lösungen brauchen. Unser Team wird sich auf die KI-Forschung insgesamt konzentrieren, nicht nur auf die generative KI, und praktische Anwendungen von Dienstleistungen und Lösungen für jede Branche entwickeln, damit unsere Kunden davon profitieren können", so Fabio Caversan, Vizepräsident für digitales Geschäft und Innovation bei Stefanini Nordamerika und Asien-Pazifik.

„Wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren mit KI-Lösungen, und jetzt haben wir dieses spezielle Zentrum in den USA. Wir freuen uns, dass die entwickelten Anwendungen den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen, da wir eine steigende Nachfrage nach KI bei unseren EMEA-Kunden feststellen", so Farlei Kothe, Geschäftführer von Stefanini EMEA.

Stefanini präsentiert seine AI-Lösungen am Times Square in New York City

Das Center of AI Excellence wurde am AI Appreciation Day, dem 16. Juli, eröffnet.

Gleichzeitig wird Stefanini vom 15. bis 21. Juli seine KI-Lösungen auf dem NASDAQ-Werbetafel am Times Square in New York City präsentieren.

Das Unternehmen wird sieben 15-sekündige Videos zeigen, die ausschließlich mit KI-Tools erstellt wurden, und sieben praktische Anwendungen seiner KI-Lösungen auf einer der größten Bühnen der Welt präsentieren. Das Unternehmen wird Fälle aus der „/imagine"-Kampagne adaptieren, indem es anhand echter Kundenfälle die transformative Kraft der künstlichen Intelligenz demonstriert, die in unser gesamtes Lösungsportfolio eingebettet ist. Die vollständige Liste der Fälle von Applied AI ist verfügbar.

Informationen zur Stefanini Group

Die Stefanini Group, ein multinationales Unternehmen mit einem breit gefächerten Dienstleistungsportfolio, hat jahrzehntelang die Art und Weise neu gestaltet, in der Tech-Service-Unternehmen ihren Kunden helfen, ihr Geschäft durch digitale Innovation zu transformieren. Die 1987 gegründete und von einem gemeinsamen Unternehmergeist geleitete Stefanini Group arbeitet mit lokalen, regionalen und globalen Kunden zusammen, um gemeinsam spezialisierte, branchenorientierte Lösungen zu entwickeln, die auf den neuesten technologischen Entwicklungen basieren.

Von künstlicher Intelligenz bis hin zu Automatisierung, Cloud Enablement, hybrider Infrastruktur und mehr: Stefanini ist ein One-Stop-Shop für digitale Lösungen. Mit einem ständig wachsenden Ökosystem von Unternehmungen, Partnern und Fähigkeiten erweitert das Unternehmen ständig sein Angebot und findet neue und innovative Technologien, die den Kunden als Werkzeuge dienen, um ihre Ideen in geschäftliche Realitäten umzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.stefanini.com.

