Stefanini gewinnt den ISG Star of Excellence™ Award 2023 für den „Customer Experience Benchmark Report"

Stefanini, ein globales Unternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung auf dem Markt, das ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Automatisierung, Cloud, Internet of Things (IoT) und User Experience (UX) anbietet, gab heute bekannt, dass es den ISG Star of Excellence™ Award 2023 gewonnen hat, die branchenweit führende Auszeichnung für Technologie- und Unternehmensdienstleister. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr auf der Grundlage des direkten Feedbacks von Unternehmenskunden durchgängig die höchsten Standards im Bereich „Kundenservice-Exzellenz" gezeigt.

Stefanini erhielt die Auszeichnung für herausragende Kundenerfahrungen in der Region EMEA im Rahmen des ISG Sourcing Industry Awards Gala Dinner am 15. November im Park Plaza Victoria London. Die Veranstaltung bildete den Abschluss der 17. jährlichen ISG Sourcing Industry Conference – EMEA, die von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich, ausgerichtet wurde.

Die ISG Star of Excellence™ Awards, die bereits zum sechsten Mal vergeben werden, basieren auf den kontinuierlichen CX-Studien von ISG, bei denen Unternehmen gebeten werden, ihre Erfahrungen mit Hunderten von IT- und Business-Service-Anbietern in sechs Disziplinen zu bewerten: Zusammenarbeit und Transparenz, Ausführung und Umsetzung, Innovation und Vordenkerrolle, Governance und Compliance, Mitarbeitende und Cultural Fit sowie Geschäftskontinuität und Flexibilität.

Stefanini schnitt besser ab als der Benchmark der 60 besten Dienstleister in den Regionen. In Nord-, Mittel- und Südamerika, EMEA und APAC sind die CX-Bewertungen des Unternehmens deutlich besser, was auf einen zutiefst kundenorientierten Ansatz hindeutet, der zu äußerst zufriedenen Kunden in allen Geschäftsbereichen führt. Dies spiegelt sich auch in der verbesserten Positionierung des Anbieters in den ISG Provider Lens™-Quadranten in allen Regionen wider.

„Ich bin unglaublich stolz auf das Engagement, die Innovationsfreude und das unermüdliche Streben unseres Teams nach Spitzenleistungen. Die Verleihung des ISG Star of Excellence™ Award ist ein Beweis für Stefaninis Bestreben, außergewöhnliche Lösungen zu liefern. Dieser Erfolg spiegelt nicht nur unsere Fähigkeiten wider, sondern auch das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Es ist ein feierlicher Moment, der uns daran erinnert, dass wir mit Leidenschaft und Zusammenarbeit jede Herausforderung meistern können." – Farlei Kothe EMEA CEO, Stefanini

Die Gewinner werden aus einer Gruppe von mehr als 2.000 Dienstleistern und Anbietern ausgewählt, die ISG jedes Jahr analysiert und bewertet. In diesem Jahr erhielt ISG Feedback von Unternehmenskunden aus den Bereichen IT, Operations, Spartenorganisation, Beschaffungs- und Lieferantenmanagement und anderen Bereichen, die in Nord- und Südamerika und in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik tätig sind.

ISG kürte drei Gesamtsieger unter den Dienstleistern, die in allen Regionen, Branchen und Technologiebereichen die höchsten kumulativen Kundenerfahrungswerte erzielten, sowie einen Gesamtsieger unter den Technologieanbietern. Darüber hinaus wurde in den folgenden Kategorien ein „Universalsieger" ausgezeichnet: ITO-Dienstleistungen, BPO-Dienstleistungen, neue Technologien, branchenspezifische Dienstleistungen und unabhängige Softwareanbieter sowie ein globaler Gewinner auf geografischer Basis. Weitere Auszeichnungen wurden in Unterkategorien auf der Grundlage von Geografie, Branchen und Technologie oder Unternehmensdienstleistungen vergeben.

Eine vollständige Liste aller Preisträger finden Sie hier.

Paul Gottsegen, President von ISG Research and Client Experience, betonte die Bedeutung von Kundenfeedback für die weitere Entwicklung der gesamten Industrie.

„Im Jahr 2023 teilten mehr Unternehmen als je zuvor ihre Erfahrungen mit Anbietern im Rahmen des Star of Excellence-Programms von ISG. Dieses wertvolle Feedback hilft den Anbietern, sich mit den Augen ihrer Kunden zu sehen, und vertieft das Verständnis von ISG für die Anbieter, um unsere Marktforschungs- und Einkaufsberatungsdienste zu unterstützen", sagte Gottsegen. „Wir freuen uns, dass die Bewertungen der Anbieter im Bereich der Kundenzufriedenheit steigen, auch wenn die Erwartungen der Kunden zunehmen, insbesondere in Bezug auf Innovation und Vordenkerrolle."

Informationen zu ISG Star of Excellence CX Research

Mit dem ISG Star of Excellence™ CX-Marktforschungsprogramm werden Anbieter auf der Grundlage der Antworten auf Kundenumfragen bewertet und eingestuft. In laufenden Umfragen werden Unternehmen gebeten, ihre Erfahrungen mit Hunderten von IT- und Unternehmensdienstleistern aus verschiedenen Branchen, Regionen und Technologiebereichen zu bewerten. Die den Studien zugrunde liegenden Umfragen gehen über die allgemeine Zufriedenheit hinaus und befassen sich eingehend mit den Kundenerfahrungen mit bestimmten Dienstleistungen und Lösungen, die von den Anbietern angeboten werden; die Studien sind direkt mit den ISG Provider Lens™ Quadrantenbewertungen verknüpft sind.

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner für mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 größten Unternehmen der Welt hat es sich ISG zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Spitzenleistungen zu erzielen und schneller zu wachsen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienstleistungen, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zur Stefanini Group

Die Stefanini Group ist ein führender globaler Anbieter von digitalen Lösungen mit Niederlassungen in 41 Ländern auf vier Kontinenten. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Betreuung von Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Fertigung, Einzelhandel, Bankwesen und Gesundheitswesen, hat das Unternehmen eine unübertroffene Expertise bei der Bereitstellung von Innovationen und der Erfüllung komplexer Anforderungen in seinem umfangreichen Lösungsportfolio erworben.

