Neuer Kaffeegenuss: La Semeuse jetzt auch für das CoffeeB-System

CoffeeB und La Semeuse bringen Schweizer Kaffeetradition aus La Chaux-de-Fonds in die Coffee Balls

CoffeeB, das weltweit erste Kapselsystem ohne Kapsel, setzt ein weiteres Zeichen für nachhaltigen Kaffeegenuss und baut sein Sortiment mit zwei erlesenen Sorten des Schweizer Traditionsrösters La Semeuse aus. Diese Partnerschaft vereint die über 120-jährige Röstkunst von La Semeuse mit der bahnbrechenden Technologie von CoffeeB – für ein unvergleichliches Kaffeeerlebnis, das nicht nur durch Geschmack, sondern auch durch Umweltbewusstsein überzeugt. Die neuen Sorten, La Semeuse Espresso und La Semeuse Lungo, sind ab November als umweltfreundliche Coffee Balls erhältlich.

La Semeuse, seit 1900 fest in der Kaffeekultur der Schweiz verankert, steht für höchste Qualität und charakteristische Aromenvielfalt. In Kombination mit der patentierten Brühtechnologie von CoffeeB entstehen zwei vollmundige Kompositionen, die Genuss und Nachhaltigkeit perfekt vereinen.

Thomas Gubler, CEO Delica: “Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner La Semeuse aufzeigen können, dass Innovation und Tradition kein Widerspruch ist, sondern sich perfekt ergänzen. La Semeuse ist ein Partner, der nicht nur für exzellente Röstkunst, sondern auch für ein tiefes Verständnis von Nachhaltigkeit steht. Der Ausbau unserer Partnerschaft ist ein weiterer Schritt, um Kaffeegenuss und Umweltbewusstsein in Einklang zu bringen."

La Semeuse Espresso

Ein Espresso mit sanften Aromen von Kakao und Nüssen. Diese 100 % Arabica-Mischung ergibt einen ausgewogenen, harmonischen Kaffee.

Röstung aus 100 % Arabica-Bohnen

Intensität: 3/5

Aromen: Kakao und Nuss

Charakter: mild und blanchiert

La Semeuse Lungo

Ein Lungo mit süßen, vollmundigen Noten von Honig und dunkler Schokolade. Diese 100 % Arabica-Mischung sorgt für ein rundes, harmonisches Geschmackserlebnis.

Röstung aus 100 % Arabica-Bohnen

Intensität: 2/5

Aromen: Honig und dunkle Schokolade

Charakter: süss und vollmundig

Die neuen CoffeeB Sorten La Semeuse Espresso und La Semeuse Lungo sind ab dem 11. November 2025 in ausgewählten Migros-Filialen, auf migros.ch und coffeeb.ch erhältlich.

Über CoffeeB und Delica

Die Marke CoffeeB wurde im Jahr 2022 unter dem Dach der Migros Tochterfirma Delica AG lanciert. CoffeeB ist das weltweit erste Kaffeekapsel-System ohne Kapsel. Möglich macht es ein kleiner “Coffee Ball” aus gepresstem Kaffee. Das nachhaltige Einzelportionen-System bietet ausgezeichnete Kaffeequalität und erzeugt keinen Kapselabfall. coffeeb.ch

Die Delica AG mit Sitz in Buchs AG verbindet über 60 Jahre Erfahrung mit innovativer Technik im Bereich der nachhaltigen Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken. Mit rund 15.000 Tonnen verarbeitetem Rohkaffee jährlich ist die Delica AG eine der größten und erfolgreichsten Kaffeeröstereien auf dem Schweizer Markt. Sie steht für höchste Schweizer Qualitätsstandards und Premiumgenuss. delica.com

Über La Semeuse

LA SEMEUSE wurde 1900 gegründet und hat ihren Sitz in La Chaux-de-Fonds in den Neuenburger Bergen, wo der Kaffee auf 1.000 Metern Höhe geröstet wird. Unter der Leitung von Nicolas Bihler und mit dem großen Engagement eines leidenschaftlichen Teams während des gesamten Herstellungsprozesses hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, täglich aromatische und geschmacksintensive Kaffees anzubieten.

Erst im September wurde La Semeuse mit dem Nachhaltigkeitsaward PROMARCA 2025* des Schweizerischen Markenartikelverbandes ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt das Unternehmen für seine ganzheitliche, nachhaltige Wertschöpfungskette, die den Anbau, die Röstung und den Transport umfasst. lasemeuse.ch

