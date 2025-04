UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Kinder aus Widnau SG für den Sternenwochen-Award nominiert

Zürich, 17. April 2025 – Anlässlich der diesjährigen Sternenwochen sind Kinder aus der Gemeinde Widnau (SG) für den UNICEF Sternenwochen-Award nominiert. Die Award Ceremony findet am 17. Mai im Schauspielhaus Zürich statt.

Am 17. Mai werden die kreativsten Sammelaktionen mit dem «Sternenwochen-Award» ausgezeichnet. Nominiert sind auch Kinder aus Widnau. Die Sternenwochen sind eine gemeinsame Aktion von UNICEF und der Zeitschrift «Schweizer Familie». Bei den Sternenwochen engagieren sich Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein mit kreativen Sammelideen für andere Kinder in Not. In den letzten 20 Jahren haben über 140 000 Kinder mehr als 8 Millionen Franken gesammelt und damit eindrücklich ihre Solidarität für notleidende Kinder demonstriert.

Kinder aus Widnau nominiert

Aus dem Kanton St. Gallen ist eine Sammelaktion aus Widnau für den Sternenwochen-Award nominiert: 130 Kinder und Jugendliche der Tanzschule Creative Moments setzten sich mit einer kreativen Tanzshow für Kinder in Burundi ein. In elf vielfältigen Choreografien begeisterten sie das Publikum. Auch hinter den Kulissen engagierten sie sich: Von Deko über Flyer bis zum Kuchenverkauf organisierten sie alles selbst. Das Ergebnis: stolze 4423 Franken Spenden und eine verdiente Nominierung in der Kategorie «Schule».

Kindern in Burundi eine gesunde Zukunft schenken

Dieses Jahr engagieren sich die Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein für Kinder in Burundi – einem der ärmsten Länder der Welt. Dort leiden mehr als die Hälfte der Kinder unter zwei Jahren an Wachstumsstörungen. Zahlreiche Kinder haben keinen Zugang zu abwechslungsreicher Nahrung. Zudem sind viele Gesundheitseinrichtungen unterversorgt. Es fehlt an sauberem Wasser sowie sanitären Anlagen.

Mit den Sternenwochen 2023 soll die Gesundheitsversorgung für Mütter, Neugeborene und Kleinkinder in Burundi verbessert werden. Dazu werden Gesundheitspersonal geschult, um Mütter zu unterstützen, und Nährstoffpulver bereitgestellt, um gesunde Wachstumsbedingungen zu fördern. Zudem werden die Wasser- und Sanitärinfrastrukturen in den Gesundheitseinrichtungen saniert, um eine gesündere Umgebung zu schaffen.

Einladung zur Sternenwochen Award Ceremony

Am Samstag, dem 17. Mai 2025 ist es dann soweit: Die Award Ceremony 2025 findet heuer von 11:00 bis 13:30 Uhr im Zürcher Schauspielhaus statt. Der Moderator Stefan Büsser führt durch den Anlass und prominente Persönlichkeiten überreichen den gelben Stern-Pokal für die besten SammeIideen. Aber nicht nur das – die Stars werden die Zuschauer auch bestens unterhalten. Mit dabei sind Stefanie Heinzmann, Anatole Taubman, Marius Tschirky, Manu Burkart und Men on birds. Seid gespannt!

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Wer an diesem einzigartigen Ereignis teilnehmen möchte, kann sich hier anmelden.

Ausführliche Informationen über die Sternenwochen finden Sie hier:

https://kidsunited.unicef.ch/de/helfen/sternenwochen

Für Interviewanfragen lokaler/regionaler Medien:

Gerne stellen wir den Kontakt zur Tanzschule für ein mögliches Interview her. Wenden Sie sich dafür bitte an Emilia Warskulat, Mitarbeiterin der Medienstelle von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, Tel. 044 317 22 55, E-Mail: e.warskulat@unicef.ch

