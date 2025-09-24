CoffeeB

illycaffè lanciert CoffeeB in Italien

Triest/Zürich (ots)

illycaffè und Migros bringen das CoffeeB-System mit 100 % kompostierbaren Coffee Balls nach Italien. Das innovative System wird im Online-Shop von illycaffè sowie in ausgewählten illy-Geschäften in Italien erhältlich sein.

Die Einführung von CoffeeB in Italien markiert einen weiteren Schritt in der Partnerschaft zwischen Migros und illycaffè, dem führenden italienischen Unternehmen für nachhaltigen Premium-Kaffee.

Cristina Scocchia, CEO von illycaffè: „Unsere Zusammenarbeit mit der Migros und CoffeeB ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Innovationen in der Kaffeeindustrie voranzutreiben. Damit verbinden wir italienische Kaffeetradition mit zukunftsweisender Technologie.“

CoffeeB vereint eine patentierte Brühtechnologie mit vollständig kompostierbaren Coffee Balls aus frisch geröstetem Kaffee und erfüllt somit die wachsende Nachfrage nach Kaffeesystemen, die Verpackungen reduzieren und das Recycling erleichtern.

„Die Kaffeekultur ist in der italienischen Gesellschaft tief verwurzelt. Wir freuen uns, dass illycaffè CoffeeB nun in diesem bedeutenden Markt anbietet“, sagt Matthias Wunderlin, Leiter Migros Industrie. CoffeeB ist bereits in Deutschland und Frankreich erhältlich, global setzt die Migros auf Lizenznehmer wie Keurig Dr. Pepper. Der Kaffeeriese hat die CoffeeB-Brühtechnologie für die Märkte USA, Kanada und Mexiko lizenziert.

CoffeeB ist ab sofort in ausgewählten illycaffè-Stores in Italien sowie online erhältlich. Weitere Informationen unter www.illy.com.

Über CoffeeB und Delica:

Die Marke CoffeeB wurde im Jahr 2022 unter dem Dach der Migros Tochterfirma Delica AG lanciert. CoffeeB ist das weltweit erste Kaffeekapsel-System ohne Kapsel. Möglich macht es ein kleiner «Coffee Ball» aus gepresstem Kaffee. Das nachhaltige Single-Serve-Kaffeesystem bietet ausgezeichnete Kaffeequalität und erzeugt keinen Kapselabfall. coffeeb.com. Die Delica AG mit Sitz in Buchs AG (Schweiz) und deutschen Standorten in Bensheim, Düsseldorf und Berlin verbindet über 60 Jahre Erfahrung mit innovativer Technik im Bereich der nachhaltigen Herstellung und Weiterverarbeitung von Nahrungs- und Genussmitteln. Mit rund 15.000 Tonnen verarbeitetem Rohkaffee jährlich ist die Delica AG eine der größten und erfolgreichsten Kaffeeröstereien auf dem Schweizer Markt. Sie steht für höchste Schweizer Qualitätsstandards und Premiumgenuss. delica.com.

Über illycaffè:

illycaffè ist ein italienisches Familienunternehmen, das 1933 in Triest gegründet wurde und sich seit jeher der Mission verschrieben hat, der Welt den besten Kaffee zu bieten. Das Unternehmen produziert eine einzigartige 100% Arabica-Mischung, die aus 9 verschiedenen Zutaten besteht. Es verwendet nur 1 % der besten Arabica-Bohnen. Täglich werden weltweit über 10 Millionen Tassen illy-Kaffee in mehr als 140 Ländern serviert – in Cafés, Restaurants und Hotels, in eigenen Marken-Cafés und Geschäften, zu Hause und im Büro, wo das Unternehmen durch Tochtergesellschaften und Vertriebspartner vertreten ist.Seit seiner Gründung hat illycaffè seine Strategien auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell ausgerichtet. Dieses Engagement wurde 2019 durch die Annahme des Status einer Benefit Company und 2021 durch die Auszeichnung als erstes italienisches Kaffeeunternehmen mit der internationalen B Corp-Zertifizierung verstärkt. Alles, was „made in illy“ ist, steht für Schönheit und Kunst – die Grundprinzipien der Marke. Dies zeigt sich im Logo, das vom Künstler James Rosenquist entworfen wurde, in den illy Art Collection-Tassen, die von über 135 internationalen Künstlern gestaltet wurden, oder in den Kaffeemaschinen, die von international renommierten Designern entworfen wurden. Mit dem Ziel, die Kultur der Qualität an Kaffeebauern, Baristas und Kaffeeliebhaber weiterzugeben, hat das Unternehmen die Università del Caffè gegründet, die heute Kurse in 24 Ländern auf der ganzen Welt anbietet. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 630 Millionen Euro. Das illy-Einzelmarkennetzwerk umfasst 157 Verkaufsstellen in 28 Ländern.