Heterojunction June: Besuchen Sie Huasun auf der SNEC PV Power Expo und Intersolar Europe 2024

Die Photovoltaik-Industrie tritt in eine neue Ära der hochwertigen Entwicklung ein, die sowohl von Chancen als auch von Herausforderungen geprägt ist. Die Heterojunction-Technologie (HJT) hat sich aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades, ihrer Zuverlässigkeit, ihrer gesteigerten Stromerzeugung und ihres geringen Kohlenstoffausstoßes zu einem entscheidenden Faktor für den Fortschritt in der Solartechnik entwickelt.

Als weltweit größter HJT-Hersteller hat Huasun Energy die Grenzen der HJT-Technologie immer weiter verschoben und bahnbrechende Produkte wie das erste rechteckige HJT-Modul der Branche und das Zero-Busbar-Modul (0BB) eingeführt.

Im Juni dieses Jahres wird Huasun seine führende HJT-Technologie und seine hochmodernen Produkte auf zwei führenden internationalen Solarmessen vorstellen: auf der SNEC PV Power Expo und auf der Intersolar Europe. Die Besucher werden die Gelegenheit haben, die Flaggschiff-Produkte von Huasun, Himalaya G12-132 und Everest G12R Serie von HJT-Wafern, Zellen und Modulen zu sehen. Darüber hinaus wird Huasun seine neuesten Innovationen im Bereich der Heterojunction vorstellen und deren Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Photovoltaik-Szenarien aufzeigen, wie z. B. in großen Energieversorgungsunternehmen, im gewerblichen und industriellen Bereich, auf Hausdächern, im Offshore-Bereich und bei vertikalen Installationen.

Huasun wird seinen „Heterojunction June" mit zwei exklusiven HJT-Workshops und Gala-Veranstaltungen in China und Europa weiter feiern. Diese Veranstaltungen bieten eine Reihe von aufschlussreichen Präsentationen und Fallstudien sowie unterhaltsames Networking mit Cocktailparty, Gala-Dinner und Live-Bandauftritt.

Erleben Sie im Juni Huasun Energy, um die Zukunft der Photovoltaik-Technologie zu erkunden und die Fortschritte bei HJT zu sehen, die die Branche vorantreiben.

Programm – Huasun-Heterojunction-Tour Juni 2024

12. Juni: 740W+ High-efficiency HJT Club Industry Summit Shanghai

12. Juni Abend: Huasun HJT Exklusiver Workshop & Gala Shanghai

13.–15. Juni: SNEC PV Power Expo 2024 Shanghai: Huasun Stand Nr. 7.2H-F680, National Exhibition and Convention Center

18. Juni: Solar & Energy Storage Future Germany Summit 2024 München

19.–21. Juni: Intersolar Europe 2024 München: Huasun Stand Nr. A3-230, Messe München

26. Juni: Huasun HJT Exklusiver Workshop & Gala Europa

Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie unter „Huasun HJT" auf LinkedIn.

Informationen zu Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) gilt als Branchenführer für Heterojunction-Solartechnologie (HJT) und hat sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die großtechnische Herstellung von ultrahocheffizienten n-Typ-Silizium-HJT-Solarwafern, Zellen und Modulen spezialisiert. Mit einer Kapazität von 20-GW-HJT-Produkten ist Huasun der größte HJT-Hersteller der Welt. Das Unternehmen hat 5 GW an HJT-Produkten in über 40 Länder weltweit geliefert.

