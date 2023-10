Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

KINDESMISSBRAUCH - Autorin Ella Friedrichs prangert an und veröffentlicht zu diesem Themengebiet einen Kriminalroman

Gelnhausen (ots)

Es erscheint gerade der zweite Teil der NIEMANDSSCHMERZ Trilogie von Ella Friedrichs mit dem Untertitel BLUTLICHT, in welchem sie sich den Themen Kinderhandel und Kindesmissbrauch widmet. Bereits im ersten Teil haben die Protagonisten um Kommissar Milan Bukovic einen vielschichtigen Fall rund um das Thema Mobbing bearbeitet, doch jetzt kommt es für alle Beteiligten deutlich härter.

Das Ermittlerteam gerät mitten in die menschlichen Abgründe des organisierten Verbrechens rund um Menschenraub und sexueller Ausbeutung von Kindern. Im Verlauf der Ermittlungen wird Milan von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt, sodass er sich zunächst seinen eigenen Altlasten stellen muss.

Hierbei handelt es sich um eine fiktionale Erzählung, welche auf recherchierten Fakten aus der Szene basiert. Mit diesem Werk möchte die Autorin nicht nur eine gesellschaftskritische Geschichte erzählen, sondern dieses Tabuthema in das Bewusstsein der Öffentlich rücken.Das vorliegende Buch ist durch den Bezug auf das reale Thema des Kinderhandels und Kindesmissbrauchs nicht nur ein Kriminalroman.

Die Autorin Ella Friedrichs konnte Experten in ihr Team holen, um das besondere Expertenwissen in das Buch mit einfließen lassen zu können. Dazu gehören u.a. eine polizeierfahrene Psychologin, Polizei- und LKA-Beamte aus drei Bundesländern und weitere engagierte Menschen. So ist eine fiktionale Geschichte entstanden, die in dieser Form auch in der Realität stattfinden könnte, was die Fakten belegen.

Der Autorin geht es primär um Aufklärung und darum, Menschen zum Hinschauen zu motivieren, und so mittelfristig dazu beizutragen, den einen oder anderen Fall zu verhindern, oder vorhandene Fälle zu entdecken und aufzuklären. "Wir erhoffen uns, dass die 'Verpackung' einer spannenden Kriminalgeschichte dabei hilft, mehr Reichweite zu generieren, als es vielleicht mit einem reinen Sachbuch zu diesem Thema möglich wäre", so Ella Friedrichs. Abgerundet wird das Ganze durch die detailliert ausgearbeiteten Protagonisten, welche größtenteils bereits im ersten Teil von NIEMANDSSCHMERZ, wo das Thema Mobbing im Mittelpunkt steht, eingeführt wurden.

Der prominente Forensiker, Dr. Mark Benecke hat erneut mit seiner Expertise einen Beitrag geleistet und Axel Schreiber (u.a. bekannt als Schauspieler aus "Türkisch für Anfänger") hat auch für den zweiten Teil das Titelmotiv in Öl gemalt.

Zum Buch:

NIEMANDSSCHMERZ

BLUTLICHT

von Ella Friedrichs, 386 Seiten, ISBN: 9783985958733

Zu dieser Trilogie ist bereits ein erstes Buch erschienen - Niemandsschmerz - ISBN: 9783985952984

Autorin zur Entstehung des Buches:

Ich bin keine Psychologin, Streetworkerin, Expertin für Drogen oder Polizistin. Dennoch schreibe ich über diese Dinge. Deshalb baue ich mir hier ein Team auf, indem ich Kontakt zu entsprechenden Experten herstelle. So kam es im ersten Teil zur Zusammenarbeit mit Carsten Stahl zum Thema Mobbing. Für die Forensik konnte ich den prominenten TV-Forensiker Dr. Mark Benecke gewinnen. Es kamen weitere Kontakte zu Psychologinnen, Drogenberatern, Polizei- und LKA-Beamten hinzu. Jeder aus dem Team hat dann etwas für den entsprechenden Feinschliff der Story in seinem Fachbereich beigetragen.

Es sind aber auch liebe Menschen aus meinem Umfeld wichtig, die mich mental und emotional auffangen, denn das Schreiben über Kindesmissbrauch greift mich seelisch an. Phasenweise komme ich da an meine Grenzen. Hier sind meine Familie, aber auch enge Freunde, eine Stütze und Hilfe.

Artikel 1 des Grundgesetzes sagt: "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Jeder Mensch ist wertvoll. Und doch gibt es in jeder Ecke einen Verstoß gegen diesen Artikel. Wenn wir z.B. nach Tschechien blicken, wird mir schlecht. Kleine Kinder müssen sich prostituieren, um überleben zu können. Teilweise werden sie sogar nach Deutschland verschleppt, um sie hier widerwärtigen Monstern zu überlassen, die sie auf jegliche Art und Weise missbrauchen.

Auch Kinder aus Deutschland, Ungarn und anderen Ländern werden entführt und für pädophile Videos oder Partys missbraucht. Gott sei Dank arbeitet das LKA auf Hochtouren, um dem endlich ein Ende setzen zu können. Immer wieder werde ich gefragt, warum ich mich solchen Themen widme. Ganz einfach: Ich gucke nicht weg. Ich möchte Opfern ein Gesicht und eine Stimme geben. Ich möchte einen Beitrag zur Enttabuisierung leisten, damit in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für das Hinschauen wachsen kann. Wer Blutlicht gelesen hat, kann nicht mehr sagen, er hätte von nichts gewusst.

Das ist meine persönliche Mission. Denn nur wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter.

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf den Seiten https://ellafriedrichs.de und https://youand.media/pressefotos/Pressefotos_ELLA-FRIEDRICHS.zip finden Sie weitere Informationen.