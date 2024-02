Marc Cain GmbH

Fashion Week Berlin: Grenzenlose Eleganz bei Marc Cain

Berlin (ots)

Am 6. Februar 2024 verwandelte Marc Cain die Arena in Berlin in eine Welt, in der Grenzen verschwammen und das Zusammenspiel von Mode, Musik und Licht zu einem einzigartigen Erlebnis wurde. Das Premium-Label präsentierte bei seiner Show im Rahmen der Berlin Fashion Week die Looks der Herbst/Winter 2024 Saison und ließ Hollywood-Schauspielerin Teri Hatcher mit Tochter Emerson Tenney in der ersten Reihe Platz nehmen.

Der Abend in der Arena Berlin stand ganz im Zeichen des Mottos "Blend Boundaries": Alles verschmilzt, alles verschwimmt, geht nahtlos ineinander über. Die Gäste betraten einen fast dunklen Raum und wurden magisch von einem beleuchteten Kreis aus meterhohen, transparenten Gazen angezogen. Blumenranken zierten den Boden und weckten Neugierde auf das Innere des Kreises. Wie in einem Labyrinth wurden die Gäste dorthin geleitet, wo ein runder Catwalk mit einem Durchmesser von 31 Metern den Mittelpunkt bildete.

Das Konzept des Verschmelzens wurde auch in der Musik umgesetzt. Zarte Klavierklänge bildeten den Auftakt und gingen über in einen dynamischen Beat. Bei den Outfits gab es keine Grenzen; die gesamte Vielfalt der Marc Cain Kollektionen wurde präsentiert. Von elegant bis sportlich, von casual bis glamourös und von Tag zu Nacht. Das neue Label Glam fügte sich perfekt in die Inszenierung ein.

Die Gäste erfreuten sich an einer lebendigen Szenerie, die an ein modernes Straßenbild erinnerte und geschickt die verschiedenen Stilrichtungen aufnahm. Das Spiel mit Gegensätzen zog sich dabei von den Materialien bis zum Styling durch. Transparente Netzmaterialien verschmolzen mit dichten Woll- und Fake Fur-Strukturen zu modernen Looks. Ein zentrales Thema waren die Röcke: mal super kurz, mal maxi, mal figurbetont mit Korsagen oder als Layering über engen Hosen. Die Einflüsse französischer Eleganz waren unübersehbar, wobei Barretts und Loafers mit Socken die Looks gekonnt abrundeten.

Auch bei dieser Fashion Show setzte Marc Cain auf Mutter-Tochter-Duos. Neben Frauke Ludowig und Tochter Nele waren Hollywood-Actress Teri Hatcher und Tochter Emerson die Special Guests des Abends: "Ich bin zum ersten Mal bei der Fashion Week in Berlin. Ich liebe die Stadt und ihre pulsierende Ausstrahlung. Das Event ist für mich etwas ganz Besonderes, weil ich den Abend zusammen mit meiner Tochter genießen kann. Der perfekte Ausflug in die Welt der Mode - und wir beide lieben die sophisticated Styles von Marc Cain!", sagte Teri Hatcher beim Interview auf dem Red Carpet kurz vor der Show.

"Nach unserem fulminanten Jubiläumsjahr, in dem wir eine großartige Fashion Show an unserem Firmen-Headquarter veranstaltet hatten, sind wir jetzt wieder zurück in Berlin. Die Resonanz auf 50 Jahre Marc Cain hat uns sehr positiv gestimmt und wir freuen uns auf das kommende Jahr. Es könnte keinen besseren Start dafür geben, als die spannende Inszenierung hier in Berlin", so Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain.

Viele weitere Gäste ließen sich den Abend in der Arena Berlin nicht entgehen, u. a. Jana Ina & Giovanni Zarrella sowie die Influencerinnen Anna-Maria Sieklucka und Farina Opoku. Supermodel und Social Media-Ikone Romee Strijd begeisterte zum Opening und Finale auf dem Catwalk.

Die Marc Cain Fashion Show ist Teil des Berlin Fashion Week Kalenders. Für weitere Informationen zur BFW klicken Sie HIER.