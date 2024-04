Huasun Energy

Nehmen Sie am Heterojunction Showcase von Huasun in Abu Dhabi teil: Licht für die Zukunft der Solarenergie

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Die Umstellung auf grüne Solarenergie, die weithin als die bedeutendste aktuelle und zukünftige Energiequelle anerkannt ist, ist entscheidend für die Schaffung einer kohlenstofffreien Erde für die gesamte Menschheit. In dem Maße, wie die Solarbranche danach strebt, Energie effizienter, kostengünstiger und umweltfreundlicher zu erzeugen, wird Innovation zur treibenden Kraft.

Die Heterojunction-Technologie (HJT), eine Schlüsselinnovation, hat in der Branche aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistung in Photovoltaiksystemen große Aufmerksamkeit erregt. Mit Attributen wie ultrahoher Effizienz, Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und hoher Energieausbeute hat sich HJT als Wegbereiter erwiesen. Huasun Energy, der weltweit größte HJT-Hersteller, ist stolz darauf, bei der Weiterentwicklung und Kommerzialisierung dieser Spitzentechnologie eine Vorreiterrolle zu spielen.

Huasun wird auf dem kommenden World Future Energy Summit (WFES) in Abu Dhabi vom 16. bis 18. April am Stand 6420 seine führende HJT-Technologie und seine hochmodernen HJT-Produkte - Wafer, Zellen und Module - vorstellen, die für verschiedene PV-Szenarien geeignet sind, darunter große Versorgungseinrichtungen, Gewerbe- und Industrieanlagen, Wohngebäude, Offshore- und vertikale Installationen. Zusammen mit der großen Ausstellung wird Huasun am 18. April zum ersten Mal außerhalb Chinas sein brandneues Zero-Busbar (0BB) Heterojunction-Modul vorstellen, zusammen mit einer Reihe von anregenden Präsentationen, Fallstudien und einem exklusiven Gala-Dinner.

Mit einem branchenführenden Temperaturkoeffizienten von -0,24 % zeichnen sich die HJT-Produkte von Huasun durch eine hervorragende Energieausbeute aus, insbesondere in heißen Klimazonen. Empirische Fallstudien zeigen, dass Heterojunction-Solarmodule in heißen Umgebungen mehr Strom erzeugen als solche mit TOPCon-Technologie. Während dieser Tournee in Abu Dhabi wird Huasun die Spitze der HJT-Innovationen präsentieren und erstklassige Produkte in den Nahen Osten liefern.

Tagesordnung auf einen Blick - Huasun Heterojunction Tour Abu Dhabi 2024

15. April @ Solar Energy Storage Future MENA Summit - Jacky Chan, Direktor für Überseevertrieb und Projektentwicklung bei Huasun Energy, wird Einblicke in die außergewöhnliche Leistung der hochmodernen Heterojunction-Solartechnologie für verschiedene photovoltaische Anwendungen und ihre Rolle auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien Welt geben.

16.-18. April @ World Future Energy Summit, ADNEC Huasun Stand Nr. 6420 - Präsentationen - HJT Technologie & Anwendung auf dem Markt

- Unterzeichnungszeremonie für Partnerschaften

- Start des pv Magazins Huasun Special Edition - die erste Publikation der Branche, die über HJT Technologie, Märkte und Anwendungen berichtet

- Immer wieder unterhaltsame Veranstaltungen: Essen und Getränke, Panda-Empfang, fotografieren, fabelhafte traditionelle chinesische Giveaways...

18. April Nachmittags @ Abu Dhabi Huasun HJT exklusiver Workshop & Gala (in Zusammenarbeit mit Nextracker) - Präsentationen - HJT Empirische Analyse; Photovoltaik Markttrend und Analyse; Heterojunction & Intelligente Solar Tracker Lösung; Fallstudie - Weltgrößter HJT Solarpark

- Huasun HJT 0BB Neue Produktenthüllungszeremonie

Mehr über Huasuns Updates erfahren Sie unter „Huasun HJT" auf LinkedIn.

Informationen zu Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) ist ein technologisch innovatives Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die großtechnische Herstellung von ultrahocheffizienten n-Typ-Silizium-Heterojunction-Solarwafern, -zellen und -modulen spezialisiert hat. Huasun ist als industrieller Pionier der HJT-Technologie in China anerkannt und hat mehr als 4GW an HJT-Produkten in über 40 Länder weltweit geliefert. Huasun verfügt derzeit über eine Kapazität von 20 GW an hocheffizienten HJT-Produkten und ist damit der größte HJT-Hersteller der Welt. Das Unternehmen plant, bis Ende 2025 eine HJT-Kapazität von 40 GW zu erreichen.

Website: www.huasunsolar.com

E-Mail: sales@huasunsolar.com

