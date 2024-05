dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa: Miriam Schmidt leitet künftig Panorama-Redaktion

Berlin (ots)

Die Panorama-Redaktion der dpa wird künftig von Miriam Schmidt geleitet. Die 38 Jahre alte Diplom-Journalistin ist derzeit Dienstleiterin in der Sportredaktion von Deutschlands größter Nachrichtenagentur. Schmidt folgt auf Stefanie Koller (46), die zur Head of Newsroom aufgestiegen ist und jetzt alle aktuellen dpa-Angebote leitet.

Zur Panorama-Redaktion gehören neben der Berichterstattung über aktuelle gesellschaftliche Themen die Ressorts Kultur, Wissen und Medien der dpa. Für das im Berliner Newsroom beheimatete Ressort arbeiten 31 Redakteurinnen und Redakteure. Zu dem Angebot tragen Hunderte Mitarbeitende in dpa-Büros weltweit bei.

"Miriam Schmidt kennt Aktualität aus dem Sport und die ganze Bandbreite unseres dpa-Angebots aus ihrer erfolgreichen Zeit als Korrespondentin in Rom", unterstreicht dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Sie ist eine Teamplayerin mit großem Verständnis für den digitalen Wandel und hat erfolgreich unser Nachwuchs-Führungskräfteprogramm steps absolviert", so Gösmann weiter.

Miriam Schmidt sagt: "Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe mit einem großartigen Team. Aktuell, gesprächswertig, aber mit Anspruch - so wird unser Angebot in Panorama, Kultur, Wissen und Medien auch künftig sein." Die im westfälischen Telgte geborene Miriam Schmidt tritt ihre neue Aufgabe zum 1. September an. Vorher arbeitet sie noch in ihrer alten Rolle bei den sportlichen Großereignissen Fußball-EM in Deutschland und Olympische Spiele in Paris mit. So lange leitet der stellvertretende Redaktionsleiter Matthias Armborst das Panorama-Team.

