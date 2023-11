ADES

500 000 energiesparende Kocher für Madagaskar

Mettmenstetten (ots)

Die Non-Profit-Organisation ADES produziert in Madagaskar Solar- und Energiesparkocher und gibt diese zu vergünstigten Preisen an die lokale Bevölkerung ab. Nun hat der 500 000ste ADES Kocher eine Familie in Madagaskar erreicht.

Seit 22 Jahren schützt die schweizerisch-madagassische Non-Profit-Organisation ADES die Natur in Madagaskar und schafft Perspektiven zu Armut und Landflucht. Mehr als 90 Prozent des ursprünglichen Waldes gingen auf Madagaskar bereits verloren: Eine existenzielle Bedrohung für die Bevölkerung wie auch für die einzigartige Artenvielfalt der Insel. ADES reduziert mit Solar- und Energiesparkochern den Brennstoffverbrauch in einem der ärmsten Länder der Welt, in dem fast die gesamte Bevölkerung über offenem Feuer kocht. Die Kocher werden vor Ort produziert und zu vergünstigten Konditionen an die Bevölkerung abgegeben. Um breit und nachhaltig zu wirken, begleitet ADES die Kocherproduktion mit Aufforstungs- und Bildungsmassnahmen.

Mit dem 500 000sten Kocher erreicht ADES einen wichtigen Meilenstein. Jeder dieser Kocher schützt die Natur in Madagaskar, verbessert die Situation einer madagassischen Familie und schützt gleichzeitig das Klima. ADES hat dabei über 250 feste Stellen geschaffen, ermöglicht mehr als 250 unabhängigen Wiederverkaufenden ein Einkommen und weitere rund 250 zusätzliche Stellen wurden bei Zulieferern geschaffen. Dank einem stetigen Wachstum in den letzten Jahren wird ADES allein im Jahr 2023 voraussichtlich 100 000 Kocher herstellen.

Tsinaherina Sahambo, Besitzerin des 500 000sten ADES Kochers, erklärt: "Wir nutzen ADES Kocher bereits seit fünf Jahren. Sie sind sehr praktisch für uns und sie sind ausserdem gut für die Umwelt, da sie die Abholzung verringern. Die Kocher sind sparsam und erzeugen viel weniger Rauch. Das hat auch einen positiven Effekt auf unsere Speisen: Unsere Mahlzeiten schmecken jetzt weniger nach Rauch."