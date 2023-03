ADES

Schweizer NGO ADES erneut international ausgezeichnet

Mettmenstetten (ots)

Die Schweizer NGO ADES ist eine der drei Gewinnerorganisationen des internationalen Lipman Family Preises 2023. Ebenfalls ausgezeichnet werden Build up Nepal und Healthy Learners aus Sambia. Der Barry & Marie Lipman Family Prize an der University of Pennsylvania ist ein jährlich verliehener internationaler Preis, mit dem wegweisende und innovative Organisationen im sozialen Sektor gewürdigt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entfaltung der grösstmöglichen Wirkung und Übertragbarkeit der Massnahmen. Am 20. April wird der Hauptgewinn des Lipman Family Prize 2023 verkündet.

Der Preis-Gründer Barry Lipman sagt: "Die Arbeit der drei ausgezeichneten Organisationen ist sehr unterschiedlich, doch ihr Streben nach einem gerechten Leben für alle ist ihnen gemeinsam. Das ist die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens, und wir sind von ihren innovativen Modellen, ihrer Wirkung und ihrem Potenzial für eine noch grössere Verbreitung inspiriert."

Der Hauptpreis beträgt USD 250 000, die zwei weiteren Gewinner erhalten je USD 125 000. Für ADES bedeutet dies die zweite internationale Auszeichnung innert kurzer Zeit: Bereits im November 2021 erhielt die Organisation an den .ORG-Impact-Awards den Titel als internationale Organisation des Jahres.

ADES setzt sich seit 2001 mit Solar- und Energiesparkochern, Aufforstungsprojekten und Bildungsmassnahmen nachhaltig für den Erhalt der Wälder Madagaskars ein und die Linderung der Armut ein. ADES Geschäftsleiter Luc Estapé erklärt: "Die Auszeichnung unseres Engagements durch den Lipman Family Prize ist eine grosse Anerkennung für ADES. Der Preis hilft uns, mehr Aufmerksamkeit auf die dringenden Probleme in Madagaskar und unsere Lösungsansätze zu lenken."

Bildergalerie: https://ades-solaire.pixxio.media/share/1678352432VsUFcPZe8FB9fI