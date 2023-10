House of Strauss

Ein Museum für den Walzerkönig!

Wien (ots)

House of Strauss: Eröffnung einer neuen Kulturattraktion

SPERRFRIST: 25. Oktober 2023, 12:12 Uhr

Am 25. Oktober 2023 wird Wien, der berühmten Welthauptstadt der Musik, sein neuestes kulturelles Juwel enthüllen: das House of Strauss. Dieses interaktive Museum ist eine Hommage an die berühmte Familie Strauss, die für die Komposition zeitloser Meisterwerke wie den „Donauwalzer" bekannt ist.

Sie sind als Presse eingeladen, die Pressekonferenz und die Eröffnung in Wien oder per Livestream zu verfolgen (Details: https://www.houseofstrauss.at/opening/).

Beginn: 11:30 Uhr, europäische Zeit

Die vollständige Pressemappe ist bereits hier verfügbar: https://www.houseofstrauss.at/pressarea/

Wichtigste Highlights:

• Ein neuer Kulturhotspot rund um die Musikwelthauptstadt Wien in Österreich eröffnet mit dem House of Strauss am 25. Oktober 2023

• Modernste Technologien, 3D-Avatare, animierte Visuals und LED-Walls ergänzen historische Originalräume der Straussdynastie

• Weltweite Expansion von House of Strauss