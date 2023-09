Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein-Empfang und Ordensverleihungen in Wien

Vaduz (ots)

Aus Anlass des Besuches von Regierungschef Daniel Risch und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni in Wien und zur Pflege der Beziehungen zu Österreich lud die liechtensteinische Botschafterin in Wien, I.D. Maria-Pia Kothbauer, am 14. September zum jährlichen Liechtenstein Empfang in das Gartenpalais Liechtenstein ein.

Der Einladung folgten unter anderem der österreichische Finanzminister Magnus Brunner, die Präsidentin des Bundesrates, Claudia Arpa, Innenminister a.D. Wolfgang Peschorn, Bundesminister und EU-Kommissar a.D. Franz Fischler, der Generalsekretär des österreichischen Aussenministeriums, Botschafter Nikolaus Marschik, der Vizegouverneur der österreichischen Nationalbank, Gottfried Haber, der tschechische Kulturminister a.D. und liechtensteinische Honorarkonsul Daniel Herman sowie der Oberbürgermeister der Stadt Troppau, Tomás Navrátil, eine Reihe von Abgeordneten des österreichischen Nationalrates, Botschafter und Vertreter der Medien, ebenso wie Mitglieder des Fürstenhauses und der liechtensteinischen Verwaltung. Aussserdem nahm in diesem Jahr die Aussenpolitische Kommission des Landtags im Rahmen ihres Besuches in Wien am Empfang teil.

Der traditionelle Liechtenstein-Empfang bot eine sehr gute Gelegenheit zur Pflege von Kontakten und der vielfältigen Beziehungen zwischen Liechtenstein und Österreich in unterschiedlichen Bereichen.

Zusätzlich bot der Empfang dieses Jahr eine Plattform für eine Präsenz der gemeinnützigen Stiftung Lebenswertes Liechtenstein.

Vor dem Empfang überreichte Regierungschef Daniel Risch im Auftrag von Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein Orden an drei Persönlichkeiten aus dem österreichischen Aussenministerium (BMEIA). Dabei handelt es sich um Botschafter Florian Raunig, Abteilungsleiter OSZE und Europarat sowie Ständiger Vertreter Österreichs bei der OSZE, Gesandte Kornelia Weihs, Leiterin der Abteilung für Mittel-, West- und Nordeuropa, sowie Gesandten Wolfgang Spadinger, Stv. Abteilungsleiter und Leiter des Referats für die Bekämpfung des Menschenhandels, den Grenzverkehr und Rechtsmittelverfahren. Alle drei hochrangigen Beamten haben sich in ihren jeweiligen Wirkungsbereichen um die Beziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein sehr verdient gemacht.