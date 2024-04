SS&C

Kunden von SS&C Blue Prism Intelligent Automation erschließen einen Wert von 53,4 Millionen Dollar

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire)

Die Total Economic Impact Study untersucht die Vorteile von IA für fünf SS&C Blue Prism-Kunden und 166 Befragte weltweit

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die Ergebnisse der Studie „The Total Economic Impact™ (TEI) of SS&C Blue Prism"1 bekannt, die 2024 von Forrester Consulting durchgeführt wurde. SS&C Blue Prism hat die Studie in Auftrag gegeben, um den potenziellen Total Economic Impact™ zu untersuchen, den Unternehmen durch den Einsatz einer intelligenten Automatisierungsplattform erzielen können. Zudem war das Unternehmen daran interessiert, die potenziellen finanziellen Auswirkungen der Einführung von SS&C Blue Prism Intelligent Automation zu erfahren. Die Studie ergab, dass eine zusammengesetzte Organisation, die repräsentativ für die befragten Kunden ist, die SS&C Blue Prism-Technologien einsetzen, innerhalb von drei Jahren eine Investitionsrendite von 330 % erzielte, was einem Kapitalwert von 53,4 Millionen US-Dollar entspricht.

„In den letzten fünf Jahren hat sich IA von der Bewältigung hauptsächlich operativer Herausforderungen zur Lösung eher strategischer Herausforderungen entwickelt", heißt es in der TEI-Studie. „IA wird auch zunehmend von der Geschäftsleitung und den Führungskräften vorangetrieben, und nicht mehr von der IT- oder Technologieabteilung."

Die Studie zeigt ein Gesamtumsatzwachstum von 5,4 % CAGR für den Kunden, eine Produktivitätssteigerung von 8 % und eine um 7,3 % höhere Mitarbeiterbindung bei einer Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten.2

„Die Ergebnisse der Forrester-Studie bestätigen die Fähigkeit von Intelligent Automation von SS&C Blue Prism, das Unternehmenswachstum zu fördern, die Produktivität zu steigern und die Mitarbeiterbindung zu verbessern", sagt Bill Stone, Vorsitzender und Geschäftsführer von SS&C Blue Prism. „Die durchgängige Automatisierung und Orchestrierung von SS&C Blue Prism ermöglicht es Kunden, Mehrwert zu schaffen und effizient transformative Ergebnisse zu erzielen."

Von den 166 von Forrester Befragten nannten 60 % Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Produktivität, Genauigkeit und Auditierbarkeit als Hauptvorteil, während 65 % den Nutzen einer kombinierten Automatisierungs- und Orchestrierungslösung auf mehr End-to-End-Prozesse ausdehnen konnten.

Zu den wichtigsten quantifizierten Vorteilen über einen Zeitraum von drei Jahren für eine zusammengesetzte Kundenbasis gehören:

Geschäftswachstum im Wert von 50,3 Millionen Dollar

12,7 Millionen Dollar an verbesserter Produktivität

Einsparung von Kosten für die Einhaltung von Vorschriften in Höhe von 2,4 Millionen Dollar

4,2 Millionen Dollar für verbesserte Mitarbeitererfahrung und -bindung

Mehr als 2.800 Kunden auf der ganzen Welt nutzen SS&C Blue Prism und digitalisieren damit ihre Abläufe in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheit und Pharma, Banken und anderen. Laden Sie die Studie noch heute herunter:.

Anmerkungen

1 Total Economic Impact (gesamtwirtschaftliche Auswirkungen) ist eine von Forrester Research entwickelte Methode, welche die technologischen Entscheidungsprozesse von Unternehmen verbessert und Anbietern dabei hilft, ihren Kunden das Wertversprechen ihrer Produkte und Dienstleistungen zu vermitteln. Die TEI-Methode unterstützt Unternehmen dabei, den greifbaren Wert von IT-Initiativen sowohl gegenüber der Geschäftsleitung als auch gegenüber anderen wichtigen Geschäftsinteressenten aufzuzeigen, zu rechtfertigen und zu realisieren.

2 Die Studie ergab, dass durch Investitionen in intelligente Automatisierung ein Umsatzwachstum von 73 % des gesamten Barwertnutzens und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % über die letzten drei Jahre für eine zusammengesetzten Kundenbasis erzielt wurde.

Informationen zu SS&C Technologies

SS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Know-how, Skalierung und Technologie geht.

Zusätzliche Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) sind verfügbar unter www.ssctech.com.

