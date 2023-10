SS&C

VentureSouq wählt SS&C für Fondsverwaltung

SS&C GlobeOp wird sieben Fintech-Investmentvehikel verwalten

Wie SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heute mitteilte, hat VentureSouq, ein globaler Risikokapitalfonds-Manager, SS&C als Fondsverwalter für sein Fintech-Portfolio ausgewählt. Das in Dubai ansässige Unternehmen ist der jüngste Private-Markets-Manager in der MENA-Region, der den weltweit führenden Fondsverwalter und Transferagenten SS&C GlobeOp beauftragt. Das Mandat von VentureSouq umfasst zwei Fonds, eine Verwaltungsgesellschaft und vier Co-Investmentvehikel.

„Als thematisch ausgerichteter Investor mit einem globalen Portfolio haben wir nach einem Anbieter mit globaler Präsenz gesucht, der uns unabhängig von der jeweiligen Gerichtsbarkeit einen einzigen Ansprechpartner anbietet", berichtet Suneel Gokhale, Mitbegründer und General Partner bei VentureSouq. „Die umfassenden Lösungen von SS&C werden uns helfen, unseren Betrieb zu optimieren und das Betriebsrisiko zu senken. Zudem waren wir beeindruckt von dem Know-how und dem umfangreichen Serviceangebot von SS&C, einschließlich der Vor-Ort-Supportleistungen im Nahen Osten."

VentureSouq wird die Dienstleistungen der Privatmarktfonds von SS&C GlobeOp nutzen, um seine Fonds zu unterstützen, einschließlich Fondsverwaltung, Treasury, Anlegerbetreuung, Prozessablauf und Buchhaltungslösungen. Der Fondsmanager wird das automatisierte Zahlungssystem von SS&C, die vereinfachten Anruf-/Distributions- und Investorenmitteilungsprozesse sowie einen vollständigen Prüfpfad für die Berichtsergebnisse einsetzen.

„Wir freuen uns, VentureSouq mit modernster Technologie und praxisnahem Service zu unterstützen, während das Unternehmen sein Wachstum auf dem MENA-Markt vorantreibt", kommentiert Bhagesh Malde, General Manager, Leiter von SS&C GlobeOp. „Da die globalen Risikokapitalmärkte immer komplexer werden, wollen wir sicherstellen, dass unsere Kunden ihre Geschäftsprozesse effizienter gestalten und automatisieren können. Wir werden VentureSouq dabei helfen, ihre Workflows zu optimieren, damit sie sich ganz auf das Wachstum konzentrieren können."

Informationen zu VentureSouq VentureSouq (VSQ) ist ein Risikokapitalfonds-Manager der MENA-Region mit einem globalen Portfolio. VSQ verwaltet thematische Fonds mit einem aktuellen Schwerpunkt auf Fintech und ClimateTech. VentureSouq wurde 2016 gegründet und unterhält Niederlassungen in den VAE, Ägypten und Saudi-Arabien und hat in über 200 Unternehmen weltweit investiert.

Informationen zu SS&C Technologies SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, US-Bundesstaat Connecticut, mit Niederlassungen rund um den Globus.

