RTLZWEI: Woche drei bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

München (ots)

Fünf neue Folgen mit neuen Dramen und Abschlussparty

In der dritten Woche: Ein geplanter Heiratsantrag, Mediation bei Melody und Xenia und das Ex-Paar Fabio und Marlisa zu Gast

Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Mission Heiratsantrag bei Kader und Isi: Wird sie noch einmal Ja sagen? Können die beiden Dickköpfe ihre Streitereien endlich auflösen und bei welchen Paaren herrscht noch dicke Luft? Außerdem sind Micaela Schäfer, Marlisa und Fabio zu sehen. Diese Woche bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Arielle ist weiterhin verknallt und möchte sich Hilfe von einem Orakel beschaffen. Dabei wird sie von ihrer Freundin Micaela Schäfer begleitet. Dicke Luft herrscht Anfang der Woche dagegen bei Eric und Sanja und auch bei Kader und Isi. Cosimo möchte seinem Kumpel helfen, doch auch er ist nicht frei von Beziehungsproblemen und gerät mit Nathalies Schwester aneinander. Eric unterzieht sich einem Lügendetektor und Sanja muss gespannt wie nie das Ergebnis abwarten. Doch ist das der Weg, sich Vertrauen zurück zu erkämpfen?

Am Mittwoch tauchen zwei weitere bekannte Realitystars auf: Marlisa und Fabio, die sich bereits getrennt haben. Die beiden werden von Sanja zum Boxtraining begleitet. Fabio hat in der Vergangenheit öfter negativ über Marlisas Körper gesprochen, kann ein sportliches Training mit den beiden da eine spaßige Aktivität sein?

Für Melody wird die Woche sehr emotional: gemeinsam mit ihrer Schwester erinnert sie sich an die dunkelsten Stunden ihres Lebens. Und am Freitag steht ein Mediationstreffen mit ex-bester Freundin Xenia an. Werden sich die beiden endlich wieder in die Arme fallen?

Mike dagegen hat keine Beziehungsprobleme, er muss sich mit juristischen Fragen beschäftigen. Nach einem Handgemenge hat er Konsequenzen zu befürchten...

Eine feuchtfröhliche "B:REAL"-Abschiedsparty darf natürlich nicht fehlen. Doch was wäre eine Realitystar-Party ohne Eklat?

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Filmpool Entertainment produziert.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

"B:Real - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der neuen Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!