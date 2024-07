Kainos

Kainos und Pulsora gehen Partnerschaft ein, um Unternehmen die Modernisierung von ESG-Abläufen und die rasche Einhaltung von Vorschriften zu ermöglichen

London (ots/PRNewswire)

Kainos, ein globaler Anbieter digitaler Technologien, gibt mit Stolz eine strategische Partnerschaft mit Pulsora, der führenden Plattform für Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen, bekannt. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen zu revolutionieren und sie in die Lage zu versetzen, in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) führend zu sein.

Da die Anforderungen an die Offenlegung von Nachhaltigkeitsleistungen steigen, suchen Unternehmen nach digitalen Lösungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Pulsora und Kainos werden Unternehmen dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu transformieren und eine schnelle ESG-Compliance zu erreichen.

Die führende ESG-Technologie von Pulsora in Verbindung mit der umfassenden Erfahrung von Kainos im Bereich der digitalen Innovation in Unternehmen bildet eine starke Partnerschaft. Die speziell entwickelte Software von Pulsora ermöglicht es Unternehmen, nachhaltigkeitsbezogene Daten und Geschäftsprozesse effizient zu verwalten. Unternehmen nutzen die Plattform, um die Datenerfassung, die Emissionsmessung, die Berichterstattung und die Einhaltung von Vorschriften zu automatisieren sowie zu rationalisieren und um Benchmarking sowie Analysen in der gesamten Wertschöpfungskette durchzuführen.

Kainos hat sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter digitaler Lösungen spezialisiert, welche die Abläufe und Dienstleistungen von Unternehmen durch den Einsatz modernster digitaler Technologien verändern. Durch den Einsatz der Pulsora-Plattform wird Kainos der Kundschaft helfen, die operative ESG-Effizienz zu steigern und ihre Nachhaltigkeitsziele mit einfacher und mit größerer Genauigkeit zu erreichen.

„Mit dieser Partnerschaft bringen wir eine erstklassige ESG-Lösung und unser Know-how im Bereich der digitalen Transformation in Unternehmen auf der ganzen Welt ein", so Rainer Maier, Leitender Vizepräsident, EMEA bei Kainos. „Unser Ziel ist es, mithilfe von Technologie große Herausforderungen für Unternehmen zu bewältigen und das Leben der Menschen zu erleichtern. Unser Einsatz, unserer Kundschaft die besten Nachhaltigkeitsstandards zu bieten, ist uneingeschränkt und diese Partnerschaft bestätigt unsere Einstellung. Unser Ziel ist es, ein Vermächtnis zu hinterlassen, das über die von uns geleistete Arbeit hinausgeht. Wir freuen uns, mit Pulsora zusammenzuarbeiten, um Organisationen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen in Bezug auf ESG-Transparenz und Rechenschaftspflicht zu unterstützen."

„Jeden Tag nutzen Hunderte von führenden Unternehmen auf der ganzen Welt Pulsora, um ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu verbessern, die Einhaltung von ESG-Richtlinien zu gewährleisten und einen bedeutenden positiven Einfluss auszuüben", sagt Murat Sönmez, Mitbegründer und Geschäftsführer von Pulsora. „Durch unsere Partnerschaft mit Kainos können wir unser kombiniertes Unternehmens-Know-how vielen weiteren Organisationen auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass sie sich in den komplexen Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung zurechtfinden und fundierte Entscheidungen treffen, die dem Planeten und seinen Menschen zugute kommen."

Diese Partnerschaft bietet Unternehmen eine großartige Gelegenheit, ihre ESG-Aktivitäten effizient zu skalieren und dabei mit den Bedürfnissen des Unternehmens und dem weltweiten Streben nach nachhaltigen Geschäftspraktiken mitzuwachsen.

Informationen zu Kainos

Bei Kainos setzen wir Technologie ein, um echte Probleme für unsere Kundschaft zu lösen, große Herausforderungen für Unternehmen zu bewältigen und das Leben der Menschen zu erleichtern.

Wir bauen enge Beziehungen zu unserer Kundschaft auf und gehen darüber hinaus, um die Art und Weise, wie sie heute arbeiten und den Einfluss, den sie morgen haben, zu verändern.

In den drei Geschäftsbereichen Digital Services, Workday Services und Workday Products arbeiten wir weltweit mit unserer Kundschaft zusammen, um die Welt Tag für Tag ein bisschen besser zu machen.

Unsere Mitarbeitenden sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir beschäftigen mehr als 2900 Mitarbeitende in 23 Ländern in Europa, Asien und Nord- und Südamerika. Wir sind an der Londoner Börse notiert (LSE: KNOS) und Sie können mehr über uns erfahren auf www.kainos.com.

Informationen zu Pulsora

Pulsora ist die All-in-one-Plattform für das Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen. Jeden Tag nutzen Hunderte von weltweit führenden Unternehmen unsere speziell entwickelte Software, um ihre Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen zu messen, zu berichten und zu verbessern. Wir liefern genaue, zeitnahe und gesetzeskonforme Berichte sowie Einblicke, die es Unternehmen ermöglichen, von schwerfälligen, manuellen Prozessen auf optimierte, automatisierte und aufschlussreiche Abläufe umzustellen. Pulsora wurde 2021 gegründet und ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Organisationen dabei zu helfen, wirkungsvolle Veränderungen voranzutreiben und zu einer besseren, profitableren und gerechteren Welt beizutragen. Weitere Informationen finden Sie auf www.pulsora.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2458113/Kainos_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kainos-und-pulsora-gehen-partnerschaft-ein-um-unternehmen-die-modernisierung-von-esg-ablaufen-und-die-rasche-einhaltung-von-vorschriften-zu-ermoglichen-302194856.html