LANZAJET WÄHLT WILTON INTERNATIONAL IN TEESSIDE FÜR SEINE NÄCHSTE NACHHALTIGE ANLAGE ZUR HERSTELLUNG VON LUFTFAHRTTREIBSTOFF - PROJEKT SPEEDBIRD

LanzaJet, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF)1 Technologie und Hersteller von SAF, gab heute die Auswahl des Standorts für seine nächste Produktionsanlage, Projekt Speedbird, in Wilton International in Teesside bekannt.

LanzaJet ist eine Partnerschaft mit Sembcorp Utilities (UK) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Sembcorp Industries Ltd, eingegangen, um eine Ethanol-zu-SAF-Anlage in Wilton International in Teesside, Großbritannien, zu entwickeln. Durch eine Zusammenarbeit mit British Airways wird das Projekt Speedbird jährlich über 90.000 Tonnen (30 Millionen Gallonen) SAF und erneuerbaren Diesel produzieren.

Das Projekt Speedbird, das von der britischen Regierung im Rahmen des Advanced Fuels Fund bezuschusst wird, dürfte der Region erhebliche Vorteile bringen und rund 30 hochqualifizierte, langfristige Arbeitsplätze bei LanzaJet schaffen. Es wird erwartet, dass der erzeugte Kraftstoff die Netto-Kohlendioxidemissionen um etwa 230.000 Tonnen pro Jahr reduziert - das entspricht 26.000 Inlandsflügen von British Airways UK.

"Wilton International wurde aufgrund seiner strategischen Lage und seiner fortschrittlichen Infrastruktur ausgewählt, die für die SAF-Produktion unerlässlich ist. Diese Auswahl unterstreicht die zentrale Rolle von Teesside bei der Energiewende im Vereinigten Königreich und bei den Bemühungen um die Dekarbonisierung der Industrie. Durch die Nutzung der Fähigkeiten von Wilton International stärkt das Projekt den Status der Region als führendes Unternehmen im Bereich der alternativen Energien und leistet einen wichtigen Beitrag zu den Zielen Großbritanniens im Bereich der sauberen Energie", sagte Jimmy Samartzis, CEO von LanzaJet.

"Durch unsere Zusammenarbeit mit British Airways bauen wir eine lokale Lieferkette für SAF auf - eine entscheidende Lösung für die Verringerung der Netto-Kohlenstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus in der Luftfahrt - und unterstützen gleichzeitig das Ziel Großbritanniens, die Energiewende anzuführen. Das Projekt Speedbird zeigt, welches Potenzial es hat, Technologie, Investitionen und Partnerschaften aufeinander abzustimmen, um die Kohlendioxidemissionen der Luftfahrtindustrie zu verringern.

Die Anlage wird die LanzaJet-eigene Alkohol-zu-Jet-Technologie nutzen, die in der Anlage Freedom Pines Fuels in Georgia, USA, der weltweit ersten kommerziellen Ethanol-zu-SAF-Produktionsanlage, eingesetzt wird. Das Projekt Speedbird wird SAF aus nachhaltig gewonnenem Ethanol herstellen. Das Projekt Speedbird wird auch wichtige Kooperationen in der Region aufbauen, um die lokale Wirtschaft weiter zu stärken.

Carrie Harris, Direktorin für Nachhaltigkeit bei British Airways, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass LanzaJet Wilton International in Teesside als Standort für das Projekt Speedbird ausgewählt hat. Dieser Meilenstein ebnet den Weg für die nächste Phase dieses innovativen Projekts, das einen wichtigen Schritt zur Ausweitung der Produktion von nachhaltigem Flugbenzin im Vereinigten Königreich darstellt. SAF werden uns entscheidend dabei helfen, unsere Netto-Null-Ziele bis 2050 zu erreichen, und diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Herstellung von SAF im Vereinigten Königreich, während gleichzeitig lokale Gemeinden unterstützt und grüne Arbeitsplätze geschaffen werden.

"Wir freuen uns, LanzaJet an unserem Standort Wilton International in Teesside begrüßen zu dürfen. Durch die Bereitstellung schlüsselfertiger Infrastruktur-, Energie- und Versorgungsdienstleistungen unterstützen wir ihre Bemühungen zur Entwicklung nachhaltiger und kohlenstoffarmer Lösungen. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserem Engagement für die Beschleunigung der Energiewende in Großbritannien und der industriellen Dekarbonisierung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LanzaJet, da das Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Umstellung des Luftfahrtsektors auf eine Netto-Nullbilanz spielt", sagte Mike Patrick, Chief Executive Officer von Sembcorp Energy UK.

1Definiert in der EU-Luftfahrtverordnung Refuel als Flugkraftstoffe, die entweder synthetische Flugkraftstoffe, Biokraftstoffe für die Luftfahrt oder Flugkraftstoffe mit recyceltem Kohlenstoff sind. Bei der Verbrennung von SAF entstehen ähnliche Mengen an Kohlendioxid wie bei herkömmlichen Flugkraftstoffen, aber das erzeugte Kohlendioxid ist bereits Teil des Kohlenstoffkreislaufs und wird nicht speziell für die Herstellung von Flugkraftstoff aus dem Boden geholt. Dies bedeutet, dass die Verwendung von SAF im Vergleich zu herkömmlichem Düsenkraftstoff, den es ersetzt, zu einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen während des gesamten Lebenszyklus des Kraftstoffs führt.

