SAUDI-ARABIEN VERANSTALTET UN-TREFFEN ZUR ERHOLUNG DES TOURISMUS UND VEREINBART SCHRITTE ZUR STÄRKUNG DES SEKTORS FÜR RESILIENZ, NACHHALTIGKEIT UND WOHLSTAND

Saudi-Arabien ist Gastgeber der größten Sitzung des UNWTO-Exekutivrats seit der Pandemie

UNWTO-Generalsekretär und Minister loben saudischen Fokus auf Tourismus

Die Agenda der UNWTO konzentriert sich auf wichtige globale Fragen im Tourismus

Saudi-Arabien war heute Gastgeber der offiziellen Eröffnung des 116. Treffens des UNWTO-Exekutivrats, ein leistungsstarkes Vehikel, das globale Tourismusführer zusammenbringt, um die Zukunft des Sektors zu gestalten.

Als erster stellvertretender Vorsitzender des UNWTO-Exekutivrats diskutierte Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb mit führenden Persönlichkeiten der Welt, wie der Tourismus ein wichtiger Bestandteil einer stärkeren und nachhaltigeren Welt sein muss, und forderte eine stärkere Zusammenarbeit, um die Erholung des Sektors zu beschleunigen.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister Saudi-Arabiens, kommentierte: "Der Tourismus ist ein wichtiger Motor für Wachstum, Chancen und Entwicklung, und heute stehen wir an einem globalen Scheideweg. Unser Sektor könnte im Jahr 2022 58 Millionen Arbeitsplätze schaffen, um mehr als 330 Millionen zu erreichen, nur 1% unter dem Niveau vor der Pandemie. Dies kann nur mit einer starken Führung, einer klaren Vision und Ressourcen erreicht werden.

"Der Neustart des Tourismus in vielen Ländern der Welt bietet eine einzigartige Chance, die Tourismus-Governance, die Kommunikation und darüber hinaus zu überdenken. Wir haben eine unglaubliche Chance, einen neuen Weg nach vorne zu gehen, eine starke Zukunft für den globalen Tourismussektor zu schaffen, und wir müssen sie ergreifen."

Nach der Annahme der Tagesordnung für die Tagung begrüßten die Mitgliedstaaten den Bericht über aktuelle Trends im internationalen Tourismus, den UNWTO-Generalsekretär Zurab Pololikashvili zusammen mit den Berichten und Instrumenten der UNWTO zur Überwachung nach dem Ausbruch von COVID-19 vorgelegt hatte.

UNWTO-Generalsekretär, Seine Exzellenz Zurab Pololikashvili und Seine Exzellenz Siandou Fofana, Tourismusminister von Côte d'Ivoire und Vorsitzender des UNWTO-Exekutivrats, erklärten: "Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, einen nachhaltigeren Tourismussektor zu gestalten. Wir müssen die Entwicklung des Tourismus überdenken, Tourismusdestinationen und -unternehmen neu erfinden und das gesamte Tourismus-Ökosystem neu aufbauen. Der 116. UNWTO-Exekutivrat ist der Ort, an dem wir zusammenkommen, um die ersten Schritte in Richtung dieses ehrgeizigen, aber wichtigen Ziels zu unternehmen. Vielen Dank, Saudi-Arabien, dass Sie es uns ermöglicht haben, uns persönlich zu treffen und diese Reise zu beginnen."

Das zweitägige Treffen, das in der historischen Stadt Dschidda stattfindet, ist das größte persönliche Treffen des Exekutivrats seit Beginn der Pandemie. Das Treffen zielte darauf ab, eine starke Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern, um die Erholung des globalen Tourismus anzukurbeln, und zeigte die Entschlossenheit des Exekutivrats, einen gemeinsamen Ansatz zu verfolgen.

Seine Exzellenz wurde in Dschidda von Ministern und Vertretern aus 35 Mitgliedstaaten des Exekutivrats sowie globalen Tourismusführern und Entscheidungsträgern des Privatsektors begleitet.

Ministerium für Tourismus von Saudi-Arabien

Das saudi-arabische Tourismusministerium leitet das saudische Tourismus-Ökosystem mit Unterstützung der saudischen Tourismusbehörde und des Tourism Development Fund.

Das Ministerium legt die Strategie des Tourismussektors des Königreichs fest und ist verantwortlich für die Entwicklung von Richtlinien und Vorschriften, die Entwicklung des Humankapitals, die Erhebung von Statistiken und die Gewinnung von Investitionen. Es arbeitet in Partnerschaft mit der saudischen Tourismusbehörde, die Saudi-Arabien als globales Tourismusziel fördert, und dem Tourism Development Fund, der die Investitionsstrategie des Ministeriums umsetzt, indem er Mittel für die Entwicklung des Sektors bereitstellt.

Unter der Leitung Seiner Exzellenz Ahmed Al Khateeb wurde das Ministerium im Februar 2020 gegründet, nachdem Saudi-Arabien 2019 zum ersten Mal in seiner Geschichte für internationale Freizeittouristen geöffnet wurde. Saudi-Arabien will bis 2030 100 Millionen Tourismusbesuche begrüßen und damit den Beitrag des Sektors zum BIP von 3% auf 10% erhöhen.

Über die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen

Die Welttourismusorganisation (UNWTO) ist die Organisation der Vereinten Nationen, die für die Förderung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und allgemein zugänglichen Tourismus zuständig ist.

Als führende internationale Organisation im Bereich des Tourismus fördert die UNWTO den Tourismus als Motor für Wirtschaftswachstum, integrative Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit und bietet dem Sektor Führung und Unterstützung bei der Förderung von Wissen und Tourismuspolitik weltweit.

