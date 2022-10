Arbeitsschutz Aktuell

Status Quo des modernen Arbeits- und Gesundheitsschutz

Arbeitsschutz Aktuell 2022 mit Messe, Kongress, Expo Stage und Regionalforum in Stuttgart



Endlich! Vom 18.-21. Oktober begrüßt die Arbeitsschutz Aktuell die große Arbeits- und Gesundheitsschutz-Community wieder persönlich in der Landesmesse Stuttgart. Fachmesse, Kongress, Expo Stage und Regionalforum widmen sich vor Ort den elementaren Fragen und Aspekten eines zeitgemäßen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die Veranstalter erwarten 200 Aussteller:innen, 10.000 Fachbesucher:innen, 700 Kongressteilnehmer:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie über 100 Referent:innen haben sich angekündigt.

Kongress und Messe rücken zusammen

Der Kongress der Arbeitsschutz Aktuell wird in diesem Jahr auf der umlaufenden Empore der Messehalle 1 stattfinden. Die räumliche Nähe zwischen Kongress und Fachmesse soll den Austausch weiter intensivieren und den Besucher:innen unnötige Wege ersparen. Neue Networklounges, die auch ohne Kongressticket besucht werden können, sind darauf ausgerichtet, den intensiven Austausch zwischen Kongressteilnehmer:innen und Messebesucher:innen zu fördern. Drei Kongressblöcke bieten allen mit Arbeits- und Gesundheitsschutz betrauten Akteur:innen geballte Expertise und Informationen rund um eine sichere und gesunde Arbeitswelt. Abgedeckt werden klassische, traditionelle Themen, wie etwa Arbeitsstättenverordnung, Gefahrstoffe, Präventionsgesetz, Digitalisierung oder Sicherheitskultur ebenso wie neue, aktuelle Aspekte, z.B. die Learnings aus Sars Cov 2 für die Zukunft bzw. ähnliche Pandemieszenarien, Fragen rund um mobiles Arbeiten, Telearbeit und Homeoffice oder auch den Klimawandel. Eröffnet wird der Kongress am 18.10. durch eine Keynote der Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin, Frau Dr. Beate Beermann.

Fachmesse

Als Innovationsmesse stellt die Arbeitsschutz Aktuell seit jeher die Produkte und Dienstleistungen vor, die einen innovativen Beitrag dazu leisten, den Arbeits- und Gesundheitsschutz voranzubringen und insbesondere eine Präventionskultur in den Unternehmen und Betrieben zu initiieren und nachhaltig zu implementieren. Im Fokus der diesjährigen Messe stehen u.a. die Themen Persönliche Arbeitssicherheit, Sicherheit im Betrieb, Verkehrssicherheit und Ergonomie.

Ein echter Mehrwert für Besucher:innen ist die Kooperation mit der parallel stattfindenden IN.STAND, der Plattform rund um industrielle Instandhaltung und smarte Industrieservices. Wer ein Ticket für eine der Fachmessen besitzt, hat automatisch Zugang zur andern. Das macht Sinn, denn beide Messen adressieren das Handwerk, den Mittelstand und die Industrie. Nicht selten liegen zudem die Zuständigkeiten für Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie für Instandsetzung und Wartung in einer Hand. Es gibt einen Speaker Exchange sowie geführte Rundgänge über beide Fachausstellungen.

Expo Stage & Regionalforum

Neben dem Kongress sind Expo Stage und Regionalforum die Impulsgeber und Wissenvermittler der Arbeitsschutz Aktuell. Spannende Vorträge, Best Practice, Austausch und Diskussion mit Expert:innen stehen jeweils im Zentrum.

Die Expo Stage bietet an drei Tagen Vorträge zu den Themen BGM & Prävention, Sicherheit im Betrieb & PSA, Software sowie Gefahrstoffe und Verkehrssicherheit. Für Hollywood-Glamour sorgt Schauspieler und Bodybuilding Ikone Ralf Moeller. Als Markenbotschafter von Hans Schäfer Workwear können Besucher:innen den Gladiator-Darsteller am 19. Oktober auf dem Firmenstand antreffen. Geschäftsführer Andreas Grewe kann es kaum erwarten: "Hans Schäfer Workwear und Ralf Moeller - weltoffen und sympathisch, bewahrend und trotzdem innovativ. Das fränkisch-mittelständische Traditionsunternehmen und der Hollywoodstar, der nie seine Wurzeln vergessen hat, präsentieren gemeinsam Workwear mit Liebe zum Detail, die hält, was sie verspricht." Von 11:30 bis 12:00 Uhr ist er an diesem Tag zu Gast auf der Expo Stage. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die Vorträge auf der Expo Stage live im Stream zu erleben.

Das Regionalforum wird von der Offensive Mittelstand Baden-Württemberg präsentiert. Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, Umweltschutz, Strategisches Stressmanagement oder KI sind einige der Themen, die Besucher:innen erwartet. Ein Highlight ist der Experimentalvortrag von asecos zur Lagerung und Handhabung brennbarer Flüssigkeiten am 18.10. Anhand von Verpuffungen und anderen chemischen Reaktionen werden die Gefahren, die durch unsachgemäße Lagerung von Gefahrstoffen entstehen, anschaulich demonstriert und erklärt (Anmeldung erforderlich).

Happy Birthday!

"Die Arbeitsschutz Aktuell feiert dieses Jahr nicht nur ihren 50. Geburtstag, sondern ist mit Hochdruck dabei, sich konzeptionell und inhaltlich an den zukünftigen Anforderungen einer erfolgreichen Marktpräsenz für Aussteller und Fachbesucher auszurichten. Wir verbinden in Stuttgart eine moderne Präsenzmesse mit innovativen Produkten und Ausstellern mit aktuellem und fachlich hochwertigem Content unter einem Dach. Hier holen sich alle, die in ihren Unternehmen für gesunde und sichere Arbeit verantwortlich sind, an einem Tag ein fundiertes Update und viele praxisorientierte Impulse. Die persönliche Begegnung und das Networking werden dabei großgeschrieben. Neue zusätzliche Touchpoints mit Smart Events und Digitalen Formaten bieten unseren Kunden neue Möglichkeiten der Customer Journey und verstetigen den Austausch der Arbeitsschutz Community über die Messetage hinaus.", so Bernhard Klumpp, Geschäftsführer der HINTE Expo & Conference GmbH.

Übrigens: Wer Mitglied im VDSI ist, kann den Besuch der Arbeitsschutz Aktuell mit dem etablierten Weiterbildungsnachweis belegen. Für eine Teilnahme an der Arbeitsschutz Aktuell (Messe und/oder Kongress) gibt es Punkte in den Themenfeldern Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Umweltschutz.

ÜBER DIE ARBEITSSCHUTZ AKTUELL

Veranstalter ist die HINTE Expo & Conference GmbH Karlsruhe - im deutschsprachigen Raum einer der führenden privaten Messe- und Kongressveranstalter für Live-, Hybrid- und Digital-Events. Die Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) ist ideeller Träger des Fachkongresses ARBEITSSCHUTZ AKTUELL. Die Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) ist Dachverband der drei Organisationen "Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter" (VDGAB), "Verein Deutscher Revisions-Ingenieure" (VDRI) und "Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit" (VDSI).