HCLSoftware bringt HCL UnO Agentic auf den Markt: Die Zukunft der intelligenten Orchestrierung zur Optimierung des Geschäfts

Noida, Indien (ots/PRNewswire)

HCLSoftware, die Unternehmenssoftware-Division von HCLTech und ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, gab die Einführung von HCL Universal Orchestrator (UnO) Agentic bekannt. Diese skalierbare, KI-gestützte Orchestrierungsplattform ermöglicht es Führungskräften, Entwicklern und Geschäftsanwendern in Unternehmen, über die herkömmliche Aufgabenautomatisierung hinauszugehen und ein autonomes Workflow-Management sowie intelligente Automatisierung zu realisieren, indem Workflows zwischen KI-Agenten, Robotern, Menschen und Systemen nahtlos koordiniert werden.

Sie basiert auf dem bewährten HCL Universal Orchestrator, einer cloud-nativen Plattform für die Prozessorchestrierung in Echtzeit, die Geschäftsabläufe durch die Vereinfachung komplexer Workflows über verschiedene Systeme hinweg transformiert. HCL UnOAgentic setzt so neue Maßstäbe in der Unternehmensorchestrierung.

Als Teil der HCL Automation Orchestrator Suite mit GenAI-Fähigkeiten nutzt HCL UnO jetzt die Leistungsfähigkeit von Agentic AI, um eine intelligente agentenbasierte Orchestrierung zu ermöglichen. So können Unternehmen durch die nahtlose Integration autonomer Agenten in geschäftskritische Prozesse und Workflows einen noch nie dagewesenen Wert freisetzen. Wir fühlen uns durch die Anerkennung unserer Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz geehrt, die uns die Auszeichnung Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2024 für Service Orchestration and Automation Platforms eingebracht hat.

KI-gesteuerte Automatisierung ist seit langem ein Eckpfeiler für Produktivität und geschäftliche Agilität. Mit der Einführung der agentenbasierten Orchestrierung können Unternehmen nun Systeme aufbauen, die denken, lernen, Schlussfolgerungen ziehen, sich kontinuierlich anpassen und innerhalb definierter Prozessrahmenbedingungen funktionsübergreifend intelligent koordinieren. Gartner prognostiziert, dass „bis zum Jahr 2028 mindestens 15 % der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom durch agentenbasierte KI getroffen werden, während es im Jahr 2024 noch 0 % sein werden."

Ein entscheidender Aspekt bei der agentengestützten Orchestrierung sind Governance, Sichtbarkeit und Kontrolle. Ebenso wichtig ist es, die Einhaltung von Vorschriften, das Vertrauen, die Sicherheit und das Risikomanagement zu erleichtern und die Beobachtbarkeit von KI-Agenten und verschiedenen KI-Rahmenwerken zu automatisieren. Mit HCL UnO Agentic können Unternehmen einen vollständigen Einblick in die Unternehmensabläufe gewinnen und die konforme Ausführung und autonome Entscheidungsfindung durch vertrauenswürdige Agenten vorantreiben, die gesteuert und beobachtet werden können, wodurch ein autonomes Workflow-Management Realität wird.

„Unternehmen, die Agentic AI in ihre Abläufe integrieren, um Werte zu erschließen und die Unternehmenseffizienz neu zu definieren, benötigen eine flexible Orchestrierungsplattform für Unternehmen, die mehrere KI-Agenten nahtlos miteinander verbindet und so auf sichere und skalierbare Weise agentenbasierte Intelligenz direkt ins Unternehmen bringt. HCL UnO führt diese Transformation mit Agentic AI als Kernstück an und befähigt Unternehmen, die digitale Transformation zu beschleunigen und gleichzeitig die Agilität und den geschäftlichen Einfluss zu maximieren. Durch die Integration von deterministischer und probabilistischer Ausführung verändert HCL UnO die Art und Weise, wie Menschen und intelligente Systeme zusammenarbeiten, um die Zukunft der Unternehmensabläufe zu gestalten", sagt Kalyan Kumar (KK), Produktleiter, HCLSoftware.

Zu den Fähigkeiten von HCL UnO Agentic gehören:

Intelligente Arbeitsabläufe gestalten: Nutzen Sie visuelle Werkzeuge wie den UnO Agentic Builder und den UnO Designer, um KI-Agenten zu erstellen und Arbeitsabläufe zu modellieren, die KI-Agenten einbeziehen und die Prozesseffizienz verbessern.

Einheitlicher Orchestrierungsansatz: Führen Sie nahtlos eine Kombination aus agentenbasierter KI und präskriptiven Workflows als integriertes Automatisierungsszenario aus und nutzen Sie das Beste aus beiden Welten.

Hybrides Workflow-Management: Orchestrierung von regulierten Szenarien mit hohem Risiko (traditionell) und Szenarien mit geringem Risiko und hoher Auswirkung (agentisch) als Teil eines hybriden Arbeitsablaufs.

Integration in Unternehmen: Nutzen Sie ein breites Ökosystem von Plugins für die Unternehmensintegration und den Datenzugriff auf Unternehmenssysteme, ERPs, Mainframe und Cloud.

Mit HCL UnO Agentic haben Unternehmen greifbare Vorteile erfahren, wie z. B. eine um bis zu 60 % höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine Verringerung der manuellen Fehler um mehr als 70 %, was zu beträchtlichen Kosteneinsparungen und besseren Ergebnissen für Unternehmen führt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website HCL Universal Orchestrator .

Informationen zu HCLSoftware

HCLSoftware ist ein weltweit führender Anbieter von Software-Innovationen und die Software-Abteilung von HCLTech. Wir entwickeln, vermarkten, verkaufen und unterstützen transformative Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Unternehmen sowie Industrie, intelligente Abläufe, umfassende Erfahrungen, Daten und Analysen sowie Cybersicherheit. Unser Einsatz für den Erfolg unserer Kundschaft und unsere Kernwerte Integrität, Integration, Wertschöpfung, Mitarbeiterorientierung sowie soziale Verantwortung treiben uns an, erstklassige Softwareprodukte zu liefern, mit denen Unternehmen ihre Ziele erreichen können. Mit einem reichen Erbe an Pioniergeist bedient HCLSoftware mehr als 20.000 Unternehmen, darunter die Mehrheit der Fortune 100 und fast die Hälfte der Fortune 500. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen: www.hcl-software.com.

* GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschungstätigkeit ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner, Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms, Hassan Ennaciri, Chris Saunderson, Daniel Betts, Cameron Haight, 11. September 2024

