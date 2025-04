HCLSoftware

HCLSoftware BigFix und CloudEagle.ai arbeiten zusammen, um umfassende Software-Governance zu bieten

Noida, Indien (ots/PRNewswire)

Die neue Lösung bietet höchste Transparenz, tiefere Einsparungen und eine unvergleichliche Kontrolle des Saas-Stacks.

HCLSoftware, ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, gab heute eine Partnerschaft mit CloudEagle.ai, einer führenden SaaS-Management Plattform, bekannt, um eine umfassende Lösung für Software-Governance sowohl auf Geräten als auch in der Cloud bereitzustellen. Die Kombination von On-Prem Software Asset Management und Endpoint Management Lösungen von HCL BigFix mit CloudEagles SaaS Management Plattform wird es Unternehmen weltweit ermöglichen, einen höheren Return on Investment für ihren gesamten Software-Anwendungsbestand zu erzielen.

„Unsere strategische Partnerschaft mit CloudEagle.ai unterstreicht unser übergreifendes Ziel mit HCL BigFix, nämlich die Bereitstellung einer durchgängigen Governance für die gesamte Software – egal ob SaaS, Desktop oder Rechenzentrum", so Kristin Hazlewood, Senior Vice President HCLSoftware und HCL BigFix. „HCLSoftware ist bestrebt, seiner Kundschaft volle Transparenz sowie Verwaltung ihrer sich entwickelnden Umgebungen zu ermöglichen und diese Partnerschaft erweitert diesen Einsatz auf SaaS-Anwendungen."

Unternehmen benötigen derzeit mehrere Anbieter und Integrationen, um alle Berechtigungen für ihre Softwareanwendungen zu verwalten, unabhängig davon, ob sich die Software auf einem Gerät oder in der Cloud befindet. Zum ersten Mal kann eine einzige Quelle alle Softwareanwendungen steuern, unabhängig von der Bereitstellung. Dies vereinfacht die Software-Governance erheblich, und weitere Verbesserungen sind im Zuge der Zusammenarbeit zwischen HCL BigFix und CloudEagle.ai zu erwarten.

„Da Unternehmen ihre Cloud-Einführung beschleunigen, benötigen CIOs und CISOs einen einheitlichen Überblick über Endgeräte und SaaS-Anwendungen, um fundierte Entscheidungen zu Risiken, Ausgaben und Compliance zu treffen", sagt Chirag Mehta, Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research. „Die Partnerschaft zwischen HCL BigFix und CloudEagle kommt genau zum richtigen Zeitpunkt – sie verbindet Software Asset Management und SaaS-Governance, um den Betrieb zu vereinfachen, die Sicherheit zu stärken sowie die Kosten für die gesamte IT-Landschaft zu senken."

Gartner berichtet, dass Unternehmen etwa 25 % der durchschnittlichen 1000 $ pro Benutzer und Jahr für SaaS-Anwendungen verschwenden. In Verbindung mit den bekannten Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Softwareanwendungen auf Geräten besteht die Möglichkeit, die Komplexität und die Anzahl der Anbieter bei der Verwaltung des gesamten Ökosystems von Softwareanwendungen zu reduzieren.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit HCL BigFix, der marktführenden EndPoint-Management-Lösung", so Nidhi Jain, Geschäftsführer und Gründer von CloudEagle.ai. „Die plattformübergreifende Endpunktverwaltung und Echtzeit-Sanierung von BigFix passt perfekt zu unserer KI-gesteuerten SaaS-Erkennung, Access Governance und Beschaffungsautomatisierung. Gemeinsam stellen wir eine einheitliche Lösung bereit, welche Unternehmen volle Transparenz und Kontrolle über Geräte sowie SaaS-Anwendungen hinweg bietet – und damit die Sicherheit verbessert, Ausgaben reduziert und die Compliance in der heutigen hybriden IT-Landschaft vereinfacht", so Nidhi Jain, Geschäftsführer und Gründer von CloudEagle.ai.

Informationen zu HCLSoftware

HCLSoftware ist ein weltweit führender Anbieter von Software-Innovationen und die Software-Abteilung von HCLTech. Wir entwickeln, vermarkten, verkaufen und unterstützen transformative Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Unternehmen sowie Industrie, intelligente Abläufe, umfassende Erfahrungen, Daten und Analysen sowie Cybersicherheit. Unser Einsatz für den Erfolg unserer Kundschaft und unsere Kernwerte Integrität, Integration, Wertschöpfung, Mitarbeiterorientierung sowie soziale Verantwortung treiben uns an, erstklassige Softwareprodukte zu liefern, mit denen Unternehmen ihre Ziele erreichen können. Mit einem reichen Erbe an Pioniergeist bedient HCLSoftware mehr als 20 000 Unternehmen, darunter die Mehrheit der Fortune 100 und fast die Hälfte der Fortune 500. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen.

Informationen zu CloudEagle.ai

CloudEagle.ai ist eine führende KI-gestützte SaaS-Verwaltungs- und Governance-Plattform, die IT-, Finanz-, Sicherheits- sowie Beschaffungsteams dabei unterstützt, alle SaaS-Apps von einem Ort aus zu verwalten, zu steuern und zu erneuern. Sie hat über 3,5 Milliarden Dollar an SaaS-Ausgaben abgewickelt und Unternehmen wie RingCentral und Automation Anywhere über 250 Millionen Dollar an Softwareausgaben erspart. Mit mehr als 500 direkten Integrationen bietet CloudEagle vollständige Transparenz, automatisiert Onboarding/Offboarding, Zugriffsüberprüfungen, Lizenzoptimierung sowie -erneuerung und stärkt gleichzeitig die Compliance für SOX, DSGVO, ISO 27001 und mehr. Unsere Innovation wird von einem einzigen Ziel angetrieben: unserer Kundschaft einen echten Mehrwert zu bieten. Jede Funktion wird im Hinblick auf die Herausforderungen unserer Kundschaft entwickelt, denn der Erfolg unserer Kundschaft ist die Grundlage für alles, was wir tun.

