Polkadot Metaverse Championship

Polkadot veranstaltet die Metaverse-Meisterschaft in Budapest mit einem Preis von 36.000 USD

Budapest (ots/PRNewswire)

Polkadot, eine der bekanntesten Kryptowährungen der Welt, wird vom 5. bis 7. Dezember eine Metaverse-Meisterschaft in Budapest veranstalten. Bei der Veranstaltung werden einige der besten Köpfe der Blockchain-Branche um einen Anteil am Preisgeld von 36.000 US-Dollar kämpfen.

Nach Polkadot Decoded und dem Erfolg der Nebenveranstaltungen taten sich Six/David Pethes, Darren Seah und Jonan Scheffler zusammen, um herauszufinden, wie man web3 durch herausragende Events weiter voranbringen kann.

Polkadot hat sich zum Ziel gesetzt, das übliche Format von Hackathons zu erneuern. Daher wird die Meisterschaft in Budapest eine Reihe von neuen Merkmalen bieten. Der gesamte Preispool beträgt 36.000 USD plus Token im Wert von Tausenden von Dollar, die von Unit und Kilt zur Verfügung gestellt werden. Aber es sind nicht nur die Gewinne, die es wert sind, an dem auf 40 Eintragungen begrenzten Wettbewerb teilzunehmen.

Der Hackathon findet im Gamerland Budapest statt und wird von renommierten Namen aus der Blockchain-Branche bewertet, darunter Michael Healy, Silur und Miklós Vitéz.

In diesem Jahr führt die Veranstaltung mehrere neue Optionen ein, darunter eine hybride Veranstaltung, ein Vorbildungsprozess für Teilnehmer, Networking-Möglichkeiten für Entwickler und eine Chance für Spieler, auf der Bühne vorgestellt zu werden. Diese Neuerungen machen die Metaverse-Meisterschaft zu einer noch wertvolleren Erfahrung für alle Beteiligten.

Bewerber können sich für den Wettbewerb der besten 40 qualifizieren, indem sie vor der Veranstaltung einige Aufgaben erfüllen. Um vollständig vorbereitet zu sein, wird eine Vorschulung durchgeführt und die notwendige Ausrüstung für den Wettbewerb bereitgestellt. Diese Bedingungen sollen den Teilnehmern die bestmögliche Erfahrung bieten und gleichzeitig sicherstellen, dass Projekte erstellt werden, die einen echten Anwendungsfall haben und in das System integriert werden können.

Das Networking ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung. Entwickler können ihre eigenen Gruppen bilden und sich vernetzen.

Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, auf der Bühne aufzutreten, ihre Arbeit bekannt zu machen und ihre Projekte vorzustellen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für aufstrebende Entwickler, ihre Arbeit einem weltweiten Publikum vorzustellen. Aber auch für etablierte Entwickler ist es eine großartige Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten und zu verbessern.

Die PMC wird in einem hybriden Format abgehalten, damit die Zuschauer alles im Metaverse verfolgen können. Für die technisch weniger bewanderten Gäste wird ein Onboarding-Workshop organisiert, um ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte metaversechampionship.gg oder kontaktieren Sie sie unter https://t.me/metaversechampionship.