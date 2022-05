Trina Solar

Mit der offiziellen Einführung des neuen Elementa-Batterieschranks kündigt Trina Storage Pläne zur vertikalen Integration an und errichtet eine Gigafactory für LFP-Zellen in China

Trina Storage stellt auf der Intersolar Europe 2022 die völlig neue Elementa mit 25% mehr Zyklen vor

Sie führt die BESS-Lösung der nächsten Generation ein, die die Gesamtbetriebskosten (TCO) um 25% senkt

Trina Storage, der vertikal integrierte Anbieter von Batteriespeicherlösungen, gab heute die offizielle Markteinführung seines neuen Produkts bekannt - der völlig neuen Elementa, einer flexiblen, sicheren und leistungsstarken BESS mit bis zu 25% mehr Zyklen und Kosteneinsparungen.

Die modulare, intelligente Speicherlösung ist für netzweite Installationen ausgelegt. Das vollständig integrierte und vorgefertigte System mit hochmodernen LFP-Batterien, flüssigkeitsgekühltem Wärmemanagementsystem, Batteriemanagementsystem sowie Branderkennungs- und -unterdrückungssystemen ist für Flexibilität, reibungslose Installation und effiziente Wartung optimiert. Das standardisierte Design und die werkseitig installierte Konfiguration von Elementa tragen dazu bei, die Installationszeiten um bis zu 70% zu reduzieren, was zu geringeren Investitionskosten führt.

Trina Storage baut die Produktionskapazitäten für Batterien weiter aus, um die vertikale Integration zu stärken, die Durchschnittskosten durch Skaleneffekte zu senken und die Zellleistung durch eine bessere Kontrolle des Produktionsprozesses zu verbessern. Diese Batteriezellen werden in der Provinz Jiangsu, China, hergestellt. Die Zellfertigungsanlage hat eine Kapazität von 3 GWh pro Jahr, die in naher Zukunft auf mehrere GWh aufgestockt werden soll. Trina Storage hat auch eine Integrationsbasis geschaffen, die ein anpassbares BESS-Design mit einer Jahreskapazität von 5 GWh ermöglicht.

Auf der diesjährigen Intersolar Europe wird Trina Storage die brandneue Elementa vorstellen und seine Batteriespeicherlösung der nächsten Generation weiter ausbauen. Mit Elementa können Kunden bis zu 8% an CAPEX & OPEX sparen. In Verbindung mit einer um 25% erhöhten Batteriewechselrate werden die Gesamtbetriebskosten (TCO) im Vergleich zum Tier-1-Marktdurchschnitt um 25% pro MWh gesenkt.

Terry Chen (Head of Overseas Energy Storage Business, Trina Storage) sagte: „Die steigende Nachfrage nach Batterien aus dem Markt für Elektrofahrzeuge (EV) hat Schwachstellen in der Lieferkette rund um den Globus aufgezeigt, und durch die Stärkung der vertikalen Integration können wir viele Unwägbarkeiten reduzieren oder beseitigen, wenn wir expandieren. Wir wollen unseren Kunden durch die Bereitstellung innovativer Produkte und Lösungen einen Mehrwert bieten und dabei unser Unternehmenswachstum beschleunigen. In den letzten 3 Jahren haben wir unser geistiges Eigentum durch umfangreiche Investitionen in den Produktionsprozess aufgebaut, wozu auch der Aufbau eines eigenen F&E-Teams gehört. Das Ergebnis ist unser neues Produkt Elementa und die Batteriespeicherlösung der nächsten Generation mit verbesserter Systemlebensdauer, Leistung und Rendite."

Über Trina Storage

Trina Storage, ein Geschäftsbereich von Trina Solar, ist ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen, der die Art und Weise, wie wir Energie bereitstellen, verändern will. Unser Ziel ist es, den Übergang zu erneuerbaren Energien durch kosteneffiziente Speicherung anzuführen und durch die Ausweitung der Solarstromerzeugung in großem Maßstab Solar für alle zu ermöglichen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Solarbranche liefern wir kosteneffiziente und flexible Lösungen für Versorgungsunternehmen und Entwickler auf der ganzen Welt.

