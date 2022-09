Nippon Express Holdings, Inc.

Nippon Express erhält GDP-Zertifizierung für die Einhaltung der WHO-Standards im East Japan Pharmaceutical Center

Tokio (ots/PRNewswire)

- Spezielles Logistikzentrum für Pharmazeutika bietet Lagerung und Transport in zwei Temperaturbereichen -

Nippon Express Co., Ltd. (im Folgenden „Nippon Express"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat mit Wirkung vom 29. Juli die Zertifizierung für die Gute Vertriebspraxis (GDP) für sein East Japan Pharmaceutical Center (Kuki City, Präfektur Saitama) erhalten und damit die Einhaltung der WHO-Standards für den ordnungsgemäßen Vertrieb von Arzneimitteln nachgewiesen.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202209086166-O1-PLmZo0wX

Foto 1: East Japan Pharmaceutical Center

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202209086166/_prw_PI2fl_C7EUIGA5.jpg

Foto 2: Spezielles Pharmatransportfahrzeug

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202209086166/_prw_PI3fl_A7788l54.jpg

Die Nippon Express Group hat die pharmazeutische Industrie in ihrem „Nippon Express Group Business Plan 2023 - Dynamic Growth" als Schlüsselindustrie positioniert und eine sichere pharmazeutische Logistikplattform entwickelt, um die anspruchsvollen und vielfältigen Anforderungen der pharmazeutischen Logistik weltweit zu erfüllen.

Das East Japan Pharmaceutical Center hat jetzt die GDP-Zertifizierung erhalten, die die Konformität mit den WHO-Normen für die Lagerung und den Transport von Arzneimitteln in zwei Temperaturbereichen (Raumtemperatur „15 °C - 25 °C" und gekühlt „2 °C - 8 °C") bestätigt. Die Nippon Express Group hat GDP-Zertifizierungen für die Pharmalogistik an 32 Standorten in 24 Ländern/Regionen auf der ganzen Welt erworben (einschließlich zweier Standorte, die auch die CEIV Pharma-Zertifizierung erhalten haben) und wird weiterhin sichere und qualitativ hochwertige Pharmalogistikdienstleistungen auf einer End-to-End-Basis weltweit anbieten, wobei diese Zertifizierungen im Mittelpunkt ihrer Dienstleistungen stehen.

In Zukunft wird die Nippon Express Group ihre pharmazeutischen Initiativen weiter verstärken, den Wert von Arzneimitteln durch den Transport erhöhen und sich um die Verbesserung der Qualität und die Ausweitung der Dienstleistungen bemühen, um sicherzustellen, dass die Arzneimittel diejenigen erreichen, die sie benötigen, und so zu ihrer Gesundheit beitragen.

